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بريطانيا تقترح مشروع قانون يعدل اتفاق التجارة مع أيرلندا الشمالية.. والاتحاد الأوروبي يهدد بتحرك قضائي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 يونيو 2022, 08:11 مساء
بريطانيا تقترح مشروع قانون يعدل اتفاق التجارة مع أيرلندا الشمالية.. والاتحاد الأوروبي يهدد بتحرك قضائي
علم بريطانيا وعلم الاتحاد الأوروبي في وسط لندن. (أرشيفية: أ ف ب)
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تقدمت الحكومة البريطانية، الإثنين، بمشروع قانون جديد إلى البرلمان يقترح إصلاح اتفاق التجارة الذي وقعته مع أيرلندا الشمالية بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، مخاطرة بإشعال فتيل حرب تجارية مع دول التكتل.

ووصفت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، بروتوكول أيرلندا الشمالية بأنه «منطقي ويحمل حلًا عمليًا للمشاكل التي تواجه أيرلندا الشمالية»، مشيرة إلى أنه لا يشكل خرقًا للقانون الدولي، بحسب «فرانس برس».

 الاتحاد الأوروبي يهدد بالتحرك قضائيا
في المقابل هدد الاتحاد الأوروبي بالتحرك قضائيًا ضد بريطانيا التي اقترحت، الإثنين، تشريعًا لإجراء إصلاح بشكل أحادي على اتفاق التجارة المتعلق بإيرلندا الشمالية.

وقال ماروس سيفكوفيتش، نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، في بيان معد مسبقًا للصحافة في بروكسل: «نأخذ علمًا بكثير من القلق قرار حكومة المملكة المتحدة اليوم اقتراح تشريع» حول اتفاق التجارة ما بعد «بريكست».

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وأضاف أن الاتحاد الأوروبي لن يعيد التفاوض  على اتفاق خروج بريطانيا من التكتل، كما أنه سينظر الآن في إعادة فتح إجراء معلق ضد بريطانيا بارتكاب «خرق»، إضافة إلى فتح قضايا جديدة.

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