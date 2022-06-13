السندات الحكومية الأميركية في أعلى مستوى لها منذ 11 عاما

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت السندات الحكومية الأميركية لمدة عشر سنوات، الإثنين، إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 11 عامًا بسبب تسارع التضخم واحتمال تشديد السياسة النقدية أكثر من المتوقع.

بعيد فتح بورصة «وول ستريت»، ارتفع العائد المرجعي للسندات السيادية الأميركية إلى 3.29%، وهو أعلى مستوى له منذ مايو 2011 مقابل 3.15% الجمعة، بحسب «فرانس برس».

تسارع التضخم في الولايات المتحدة

عاود التضخم التسارع في مايو الماضي في الولايات المتحدة، بعدما تباطأ في الشهر السابق، مسجلًا رقمًا قياسيًا منذ 40 عامًا، مع ترقب مداخلة للرئيس جو بايدن، بهذا الصدد عند الظهر من مرفأ لوس أنجليس.

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وبلغ التضخم نسبة 8.6% بوتيرة سنوية مقابل 8.3% في أبريل، بحسب مؤشر أسعار الاستهلاك الذي أصدرته وزارة العمل الجمعة، وبذلك تصل الزيادة في الأسعار بالمقارنة مع الشهر السابق إلى 1.0% بعدما سجلت +0.3% في أبريل.

وانعكست هذه الأرقام التي فاقت التوقعات على «وول ستريت» التي فتحت على تراجع كبير، الجمعة، فيما ارتفع سعر الدولار مقابل اليورو. وشملت زيادة الأسعار الشهر الماضي كل القطاعات بما فيها السكن والبنزين وتذاكر السفر والمواد الغذائية والسيارات الجديدة والمستعملة، وصولًا إلى الخدمات الصحية والملابس.

تسجيل أعلى زيادة سنوية في أسعار الطاقة والغذاء

وسجلت أعلى زيادة سنوية في أسعار الطاقة والمواد الغذائية، التي سجلت زيادة حادة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، فبلغت 34.6% للطاقة، وهي أعلى زيادة منذ سبتمبر 2005، و10.1% للمواد الغذائية، وهي الأعلى منذ مارس 1981.

وإذا ما استثنينا هاتين الفئتين، فإن التضخم الأساسي بقي مستقرًا عند +0.6% بوتيرة شهرية، وتباطأ بوتيرة سنوية، مسجلًا +6.0%. وتبدد هذه الأرقام الجديدة الآمال بتسجيل تباطؤ متواصل في التضخم بعدما تراجع بشكل طفيف في أبريل، محققًا +8.3% بوتيرة سنوية.