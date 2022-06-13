البيتكوين تسجل أدنى مستوياتها في 18 شهرا عند 25 ألف دولار

القاهرة - بوابة الوسط

انخفضت عملة «بيتكوين»، لأدنى مستوياتها في 18 شهرا الإثنين إلى ما دون 25 ألف دولار، ويعزى ذلك إلى تجنب المستثمرين الأصول الخطرة في ظل توتر الأسواق العالمية.

وتراجعت أشهر عملة رقمية نحو 10%، قرابة الساعة 08,20 بتوقيت غرينتش، إلى 24,692 دولار، وهو انخفاض بنسبة 65% مقارنة بأعلى مستويات سجّلتها البيتكوين في نوفمبر 2021، وأدنى مستوياتها في ديسمبر 2020، بحسب وكالة «فرانس برس».

أسباب تراجع عملة «بيتكوين»

مع إقبال المزيد من المستثمرين التقليديين على التداول بالعملات الرقمية، زاد بالتبعية تأثُّر هذه العملات بحركة سوق الأسهم العالمية، لكن هذه العملات تأثرت في الفترة الأخيرة بقيام بنوك مركزية حول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وأستراليا برفع أسعار الفائدة، في محاولة للتصدي لارتفاع الأسعار.

وتسببت هذه الخطوة في مخاوف المستثمرين من تأثر النمو الاقتصادي العالمي جراء التضخم وارتفاع معدلات الفائدة على النمو الاقتصادي العالمي. كما أسهمت الحرب في أوكرانيا في زيادة مخاوف المستثمرين دوليا.