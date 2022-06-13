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الين الياباني يسجل أدنى مستوى منذ 23 عاما أمام الدولار

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 يونيو 2022, 10:36 صباحا
الين الياباني يسجل أدنى مستوى منذ 23 عاما أمام الدولار
أوراق نقدية من فئة عشرة آلاف ين ياباني في طوكيو، 19 نوفمبر 2021، (ا ف ب)
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سجل الين الياباني، اليوم الاثنين، أدنى مستوى له مقابل الدولار، منذ أكثر من 23 عاما.

ووفقا لوكالة «كيودو» اليابانية للأنباء، تراجعت العملة اليابانية سريعا لفترة وجيزة للتداول بسعر 135.20 ينا للدولار الواحد، وهو أضعف مستوى للين منذ أكتوبر 1998، مع توقع زيادة اتساع فجوة أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة.

- الين يتراجع إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار منذ 20 عاما

وفي الثالثة بعد ظهر اليوم بتوقيت طوكيو (6:00 بتوقيت غرينتش)، سجل الين سعرا تراوح بين 134.90 إلى 134.93 ين للدولار الواحد في طوكيو، مقابل 134.35 إلى 134.45 للدولار الواحد في نيويورك.

ويأتي ذلك مقابل سعر تراوح بين 133.59 و133.62 ين للدولار الواحد في طوكيو، خلال تعاملات الخامسة مساء يوم الجمعة في طوكيو.

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