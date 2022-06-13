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النفط يتراجع دولارين مع طفرة «كوفيد» ومخاوف التضخم

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 يونيو 2022, 09:14 صباحا
النفط يتراجع دولارين مع طفرة «كوفيد» ومخاوف التضخم
حفارات تعمل بقطاع النفط، حيث سجلت أسعار النفط انخفاضا في تعاملات نهاية الأسبوع (أرشيفية: الإنترنت)
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تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، حيث أدت طفرة حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في بكين إلى تبدد الآمال في انتعاش سريع في طلب الصين على الوقود، في حين أدت المخاوف بشأن التضخم العالمي وتباطؤ النمو الاقتصادي إلى مزيد الكساد.

وهبطت العقود الآجلة لخام «برنت» 1.81 دولار أو 1.48% إلى 120.20 دولار للبرميل بحلول الساعة 4:43 بتوقيت غرينتش بينما سجل خام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي 118.81 دولار للبرميل منخفضا 1.86 دولار أو 1.54 %. وانخفض كلا العقدين بما يزيد على دولارين اثنين في وقت سابق من الجلسة، وفق وكالة «رويترز».

وانخفضت الأسعار بعد أن حذر مسؤولون صينيون يوم الأحد من انتشار «شرس» لفيروس «كوفيد-19» في العاصمة وأعلنوا عن خطط لإجراء اختبارات جماعية في بكين حتى الأربعاء.

 الصين تمثل خطرا على أسعار النفط
وقالت إدارة الأصول «إس بي آي» في مذكرة «لا تزال الصين تمثل خطرا هبوطيا كبيرا على المدى القريب، لكن معظمهم ينظرون إلى التطبيع التدريجي للطلب الصيني على أنه عامل إيجابي قوي للنفط على الرغم من احتمالية حدوث ضجيج إغلاق في الأسابيع المقبلة حيث إن الطلب الحالي بعيد كل البعد عن الظروف الطبيعية».

ارتفع كلا الخامين القياسيين للنفط العالمي بأكثر من 1٪ الأسبوع الماضي بعد أن أظهرت البيانات قوة الطلب على النفط في أكبر مستهلك في العالم، الولايات المتحدة، على الرغم من مخاوف التضخم، وعلى الآمال بأن الاستهلاك في الصين، ثاني أكبر مستهلك عالمي للنفط، سوف ينتعش بعد رفع إجراءات الإغلاق.

المخاوف بشأن المزيد من ارتفاع أسعار الفائدة بعد بيانات التضخم الأميركية الشديدة التي صدرت يوم الجمعة تلقي بثقلها أيضا على الأسواق المالية العالمية.

أظهرت الأرقام الرسمية أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة قد ارتفع بنسبة أكبر من المتوقع بنسبة 8.6٪ الشهر الماضي، وهي أكبر زيادة على أساس سنوي منذ ديسمبر 1981، محطمة الآمال بأن التضخم قد بلغ ذروته.

قال فاندانا هاري، مؤسس شركة «فاندا انسايتس» لتحليل سوق النفط: «... المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي تضعف الاستهلاك العالمي في الأشهر المقبلة وقيود كوفيد19 المستمرة في الصين التي تؤثر على استهلاكها على المدى القصير تهيمن على معنويات السوق».

يعمل منتجو ومصافي النفط بكامل طاقتهم لتلبية ذروة الطلب في الصيف، بينما يراقب التجار عن كثب أي تأثير محتمل من الإغلاقات النفطية في ليبيا والنرويج وكوريا الجنوبية على صادرات النفط واستهلاكه. قال متعاملون إن السعودية، أكبر مصدر في العالم، تعتزم تحويل بعض الخام إلى أوروبا من الصين في يوليو لتعزيز الإمدادات في الغرب.

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