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روسيا تحقق 93 مليار يورو من صادرات الطاقة خلال 100 يوم من النزاع

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 يونيو 2022, 07:57 صباحا
روسيا تحقق 93 مليار يورو من صادرات الطاقة خلال 100 يوم من النزاع
مصفاة دونا في بلدة سازالومباتا الواقعة على بعد 30 كلم جنوب بودابست، 5 مايو 2022، (ا ف ب)
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حققت روسيا خلال الأيام المئة الأولى من غزو أوكرانيا عائدات قدرها 93 مليار يورو من صادرات الطاقة الأحفورية، لا سيما إلى الاتحاد الأوروبي، بحسب تقرير أصدره مركز أبحاث مستقل، الإثنين، ويشير بصورة خاصة إلى فرنسا.

وصدر تقرير مركز البحوث حول الطاقة والهواء النظيف الذي يتخذ مقرا في فنلندا، في وقت تحض أوكرانيا الغربيين على وقف واردات طاقة من روسيا لحرمان الكرملن من مصدر تمويل لحربه عليها، وأقر الاتحاد الأوروبي أخيرا حظرا تدريجيا على وارداته من النفط الروسي، مع بعض الاستثناءات، ولا يشمل الحظر في الوقت الحاضر الغاز الذي يعول عليه التكتل، حسب وكالة «فرانس برس».

وحاز الاتحاد الأوروبي بحسب التقرير على 61% من صادرات الطاقة الأحفورية الروسية، بقيمة 57 مليار يورو، خلال الأيام المئة الأولى من الغزو الروسي لأوكرانيا بين 24 فبراير والثالث من يونيو.

والدول المستوردة الكبرى كانت الصين (12.6 مليار يورو)، وألمانيا (12.1 مليار)، وإيطاليا (7.6 مليار). ومصدر العائدات الأول لروسيا هو النفط الخام (46 مليار) يليه الغاز الذي يصدر عبر خطوط الأنابيب (24 مليار) ثم المشتقات النفطية والغاز الطبيعي المسال وأخيرا الفحم.

وتظهر الأرقام أن عائدات روسيا لم تنقطع حتى لو أن الصادرات تراجعت في مايو، ورغم أن روسيا مضطرة إلى بيع إنتاجها بأسعار مخفضة في الأسواق الدولية، إذ أنها استفادت من ارتفاع اسعار الطاقة في العالم.

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