انخفاض أسعار النفط نهاية الأسبوع.. 122 دولارا للبرميل

القاهرة - بوابة الوسط

انخفض سعر النفط نهاية تعاملات الأسبوع مع فرض الصين إجراءات إغلاق جديدة لمكافحة كوفيد-19 وارتفاع أسعار المستهلكين الأميركيين أكثر من المتوقع.

وتراجع خام برنت، يوم الجمعة، بقيمة 1.06 دولار إلى 122.01 دولار للبرميل عند التسوية. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 84 سنتًا إلى 120.67 دولار للبرميل، وفق وكالة «رويترز». وسجل الخامان القياسيان مكاسب أسبوعية بلغت 1.9 بالمئة لبرنت و 1.5% للخام الأميركي.

وتعرضت الأسعار لضغوط بعد تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الصادر عن وزارة العمل الأميركية. وتسارعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في مايو ، إذ سجلت أسعار البنزين مستوى قياسيًا وارتفعت تكلفة الخدمات بشكل أكبر، مما يشير إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يواصل رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم.

وأدت ذروة الطلب على الوقود في الصيف في الولايات المتحدة إلى دفع البنزين إلى ما يقرب من خمسة دولارات للجالون. وفرضت أجزاء من شنغهاي قيودًا جديدة لمكافحة كوفيد، وأعلنت المدينة الصينية جولة من الفحوص الجماعية لملايين السكان.

أسعار النفط تلقت دعمًا

وقال المحلل في كومرتس بنك، كارستن فريتش «هذا لا يشير إلى أن الطلب على النفط يرتفع. وإنما من المرجح أن تكون الصين قد تصرفت بشكل انتهازي، حيث اشترت النفط الخام من روسيا بسعر أقل بكثير من مستوى السوق العالمية من أجل تجديد مخزوناتها».

كانت أسعار النفط قد تلقت دعمًا في وقت سابق من مخاوف تعطل محتمل في الإمدادات في أوروبا وأفريقيا. وقال مهندسان نفطيان بحقل السرير النفطي في ليبيا أمس الجمعة إن إنتاج الحقل انخفض بعد إغلاق ميناءي رأس لانوف والسدر ومع تهديد من إحدى الجماعات بإغلاق ميناء الحريقة.

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وفيما يتعلق بالإمدادات الأميركية، ارتفع عدد منصات النفط العاملة في الولايات المتحدة، وهو مؤشر على الإمدادات المستقبلية، بواقع ستة إلى 580 حفارًا هذا الأسبوع، وهو أعلى مستوى له منذ مارس 2020. كما بدا أن احتمالات التوصل لاتفاق نووي مع إيران ورفع العقوبات الأميركية المفروضة على قطاع النفط فيها تتراجع مما دعم زيادة أسعار النفط.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية،رافائيل جروسي إن إيران وجهت يوم الخميس ضربة شبه قاصمة إلى فرص إحياء الاتفاق النووي المبرم العام 2015 بعد أن بدأت في إزالة جميع معدات المراقبة التي وضعتها الوكالة بموجب الاتفاق.