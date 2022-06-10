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ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال مايو

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 10 يونيو 2022, 06:47 مساء
ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال مايو
رجل يتسوق في سوبرماركت في العاصمة الفدرالية الأميركية واشنطن، 26 مايو 2022، (ا ف ب)
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عاود التضخم التسارع في مايو الماضي في الولايات المتحدة، بعدما تباطأ في الشهر السابق، مسجلا رقما قياسيا منذ 40 عاما، مع ترقب مداخلة للرئيس جو بايدن، بهذا الصدد عند الظهر من مرفأ لوس أنجلوس.

وبلغ التضخم نسبة 8.6% بوتيرة سنوية مقابل 8.3% في أبريل، بحسب مؤشر أسعار الاستهلاك الذي أصدرته وزارة العمل الجمعة، وبذلك تصل الزيادة في الأسعار بالمقارنة مع الشهر السابق إلى 1.0% بعدما سجلت +0.3% في أبريل، حسب وكالة «فرانس برس».

وانعكست هذه الأرقام التي فاقت التوقعات على «وول ستريت» التي فتحت على تراجع كبير الجمعة فيما ارتفع سعر الدولار مقابل اليورو. وشملت زيادة الأسعار الشهر الماضي كل القطاعات بما فيها السكن والبنزين وتذاكر السفر والمواد الغذائية والسيارات الجديدة والمستعملة، وصولا إلى الخدمات الصحية والملابس.

تسجيل أعلى زيادة سنوية في أسعار الطاقة والغذاء
وسجلت أعلى زيادة سنوية في أسعار الطاقة والمواد الغذائية التي سجلت زيادة حادة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، فبلغت 34.6% للطاقة، وهي أعلى زيادة منذ سبتمبر 2005، و10.1% للمواد الغذائية، وهي الأعلى منذ مارس 1981.

وإذا ما استثنينا هاتين الفئتين، فإن التضخم الأساسي بقي مستقرا عند +0.6% بوتيرة شهرية، وتباطأ بوتيرة سنوية مسجلا +6.0%. وتبدد هذه الأرقام الجديدة الآمال بتسجيل تباطؤ متواصل في التضخم بعدما تراجع بشكل طفيف في أبريل محققا +8.3% بوتيرة سنوية.

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