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حقيبة هدايا مع عبارة «صنع في الصين» وزعت في قمة الأميركيتين

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 10 يونيو 2022, 02:26 مساء
حقيبة هدايا مع عبارة «صنع في الصين» وزعت في قمة الأميركيتين
الرئيس الأميركي جو بايدن في قمة بلوس انجليس. 9 يونيو 2022. (أ ف ب)
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لم ترسل حقيبة وزعتها غرفة التجارة الأميركية للترويج لصناعة الولايات المتحدة في قمة دولية رسالة صحيحة، رغم حسن النية: فالكثير من الهدايا المقدمة للترحيب بالضيوف تحمل ختم «صنع في الصين» حيث يتلقى المندوبون والضيوف في مؤتمر قمة الأميركتين الذي يعقد هذا الأسبوع في لوس أنجليس الكثير من الأغراض والعينات من منظمات ترغب في الإعلان.

نُظّم اجتماع على هامش الحدث، أطلق عليه اسم «قمة الرؤساء التنفيذيين»، وضمّ أسماء كبيرة في مجالات الصناعة والسياسة لمناقشة سبل تطوير الاقتصاد في بعض المناطق المحرومة في أميركا الوسطى والجنوبية، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

ونظمت الحدث غرفة التجارة الأميركية التي قدمت للمشاركين، وبينهم الرئيس التنفيذي لشركة غوغل ساندر بيتشاي، والرئيس الأميركي جو بايدن، ونائب رئيس مجموعة ميتا «فيسبوك» نيك كليغ، حقيبة زرقاء مليئة بالهدايا لكن تفحص محتواها بدقة يكشف أنها لا تركز على إنتاج الشركات الأميركية.

في الجزء السفلي من قارورة حافظة للحرارة، يمكن قراءة كلمة «الصين» مكتوبة بأحرف كبيرة، وعلى نظارات شمسية قدمت للضيوف لحمايتهم من أشعة الشمس في كاليفورنيا، تظهر عبارة «صنع في الصين» على الملصق ولم ترد غرفة التجارة الأميركية على سؤال وكالة «فرانس برس» بهذا الشأن.

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