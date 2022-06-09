نقطة تحول تاريخية.. «المركزي الأوروبي» ينهي شراء السندات ويرفع الفائدة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن البنك المركزي الأوروبي، الخميس، إنهاء دعمه النقدي للاقتصاد بعد سنوات من شراء السندات، وأكد اعتزامه رفع معدلات الفائدة الرئيسية في يوليو للمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات، في محاولة لمواجهة التضخم القياسي.

جاء الإجراءان في ختام اجتماع مجلس المحافظين الذي عُقد في أمستردام، وهما يمثلان نقطة تحول تاريخية بعد سنوات من سياسة القروض الرخيصة والوفرة.

ويعتزم البنك المركزي «رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساسية» في اجتماعه المقبل في 21 يوليو، وذلك قبل «رفع آخر في سبتمبر»، وفق ما أفادت وكالة «فرانس برس».

«المركزي الأوروبي» يرفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 11 عاما

وقالت رئيسة المؤسسة كريستين لاغارد إن البنك سيقر سلسلة من زيادات أسعار الفائدة «خلال الأشهر القليلة المقبلة اعتمادا على توقعات التضخم على المدى المتوسط». ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة آخر مرة في مايو 2011.

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ومنذ ديسمبر، فوجئ البنك التي يتخذ مقرا في فرانكفورت بالتضخم الذي تسارع أكثر مع الحرب في أوكرانيا ووصل معدله إلى 8.1% على مدار عام في مايو، في حين سجلت 14 من أصل 19 دولة في منطقة اليورو مستوى أعلى من هذا المعدل.

زلزال التضخم

ومعدل التضخم الحالي غير مسبوق منذ بدء استعمال العملة الموحدة، وهو أعلى بأربع مرات من هدف البنك المركزي الأوروبي المحدد عند 2%. لذلك أكدت لاغارد أن «التضخم غير مرغوب فيه» والبنك المركزي الأوروبي «سيضمن عودته إلى الهدف». لكن انخفاض الأسعار المأمول سيتطلب وقتا، إذ رفع البنك المركزي الأوروبي الخميس توقعاته للتضخم بشكل حاد حتى العام 2024.

ارتفاع الأجور

على صعيد متصل، لاحظت المؤسسة بدء ارتفاع في الأجور على خلفية «الطلب القوي على الأيدي العاملة»، لكنها لا ترى أي مخاطر من أن يؤدي ذلك إلى «حلقة مفرغة» من شأنها أن تزيد ارتفاع الأسعار. ولفت البنك إلى احتمال رفع أسعار الفائدة أكثر من 25 نقطة في سبتمبر «إذا استمرت توقعات التضخم على المدى المتوسط على حالها أو تدهورت».

وتهدف البنوك المركزية من رفع أسعار الفائدة الرئيسية إلى السيطرة على التضخم وضغط الطلب. لكن تأثير هذا الإجراء لن يكون فوريا وسيظهر «على المدى الطويل»، كما حذرت كريستين لاغارد، في حين تُتهم مؤسستها بالتباطؤ في مواجهة الأسعار المتصاعدة.

جدول تشديد نقدي تدريجي.. وإنهاء شراء الأصول

ويريد البنك المركزي الأوروبي اتباع جدول تشديد نقدي تدريجي للغاية. وعليه أكدت المؤسسة الخميس أنها ستنهي أولا «في الأول من يوليو» شراء الأصول، وهو شرط مسبق قبل البدء برفع أسعار الفائدة.

مكن ذلك البرنامج البنك المركزي الأوروبي من شراء السندات في السوق بهدف خفض تكاليف التمويل وإنعاش الاقتصاد. واشترى البنك سندات بنحو خمسة آلاف مليار يورو منذ العام 2015، لكن آلية الدعم هذه تجاوزتها الأحداث في مواجهة التضخم المتسارع.