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صندوق النقد الدولي يعتزم خفض توقعاته للنمو العالمي في 2022

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 يونيو 2022, 05:31 مساء
صندوق النقد الدولي يعتزم خفض توقعاته للنمو العالمي في 2022
تظاهرات مطالبة باستقالة رئيس سيرلانكا احتجاجا على رفع الأسعار، 17 أبريل 2022, (أ ف ب)
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كشف الناطق باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس اليوم الخميس أن الصندوق يعتزم خفض توقعاته للنمو العالمي لهذا العام بسبب مجموعة من العوامل.

وقال رايس خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس: «يمكننا أن نتوقع منطقيا أن يتم خفض توقعات النمو لعام 2022 مقارنة بما توقعناه في أبريل»، فيما يعود ذلك إلى الحرب في أوكرانيا والتضخم العالمي وتباطؤ الاقتصاد الصيني، حسب وكالة «فرانس برس».

وسبق أن خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي إلى 3.6%.

والثلاثاء الماضي، خفض البنك الدولي بشكل كبير توقعاته للنمو العالمي خلال السنة الجارية بسبب الحرب في أوكرانيا، محذرًا من مخاطر حصول «ركود تضخمي» أي «فترة طويلة من النمو الضعيف والتضخم المرتفع».

وتوقع البنك ارتفاعًا في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2.9% في مقابل 4.1% في توقعاته الصادرة في يناير الماضي. وأضاف أن «الاقتصاد العالمي سيشهد أقوى تباطؤ يأتي بعد انتعاش... منذ أكثر من ثمانين عامًا».

كما حذر من أن الخطر «المتعاظم» لحصول ركود تضخمي ستكون له «تداعيات ضارة» على الدول المتدنية والمتوسطة الدخل.

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