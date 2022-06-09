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انتعاش التجارة الخارجية للصين خلال مايو بعد تراجع في أبريل

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 يونيو 2022, 08:17 صباحا
انتعاش التجارة الخارجية للصين خلال مايو بعد تراجع في أبريل
عمال ببزات واقية يحمّلون صناديق في عربة بمنطقة جينغآن في شنغهاي، 18 مايو 2022، (ا ف ب)
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سجلت صادرات الصين ووارداتها انتعاشًا في مايو، بعد تباطؤها في أبريل، بفضل الرفع التدريجي للقيود المفروضة للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، التي عرقلت النشاط الاقتصادي، وفق ما أعلنته الجمارك الصينية الخميس.

وفي مواجهة أسوأ انتشار للوباء منذ 2020، فرضت السلطات حجرًا على شنغهاي أكبر مدينة في الصين في عدد السكان منذ نهاية مارس ولمدة شهرين، حسب وكالة «فرانس برس».

وتضم هذه العاصمة الاقتصادية للصين أيضًا واحدًا من أكبر الموانئ في العالم، أدت القيود الصحية إلى شل النشاط فيه إلى حد كبير.

لكن استثناءات منحت في مايو، سمحت لبعض الشركات بإعادة إطلاق الإنتاج، وقالت الجمارك الصينية إنه نتيجة لذلك ارتفعت مبيعات الصين في الخارج بنسبة 16.9% في مايو على أساس سنوي.

وكان محللون استطلعت وكالة «بلومبرغ» للأنباء المالية آراءهم، توقعوا نموًا بنسبة 7.6% بعد تباطؤ في أبريل، عندما سجلت المبيعات زيادة في الصادرات لا تتجاوز نسبتها 3.9% وكانت الأضعف منذ 2020، وسجلت الواردات أيضًا زيادة في مايو بلغت 4.1% على أساس سنوي بعد ركود الشهر السابق. وتوقع المحللون أن يكون هذا الارتفاع أقل أيضًا وألا يتجاوز 2.3%.

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