الليرة التركية في أدنى مستوياتها بعد تصريحات إردوغان

القاهرة - بوابة الوسط

تراجعت الليرة التركية إلى مستويات لم تشهدها منذ ديسمبر، الأربعاء، واقتربت من أدنى مستوياتها على الإطلاق بعد أن دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى خفض جديد لمعدل الفائدة.

انخفضت العملة التركية بنسبة 2% خلال اليوم، وتم تداولها بعد ظهر الأربعاء بأكثر من 17 ليرة للدولار، وهو مستوى غير مسبوق منذ ديسمبر عندما انهارت العملة لتصل إلى 18.4 ليرة مقابل الدولار، وفق «فرانس برس».

وخسرت الليرة أكثر من 22% مقابل الدولار منذ الأول من يناير و49.7% على مدى عام.

«الضغوط مستمرة على الليرة التركية»

وقال فؤاد رزاق زادة المحلل في «CityIndex» إن «الضغوط مستمرة على الليرة التركية»، مذكرًا بأن الرئيس التركي أعلن الإثنين أنه ينوي خفض أسعار الفائدة مجددًا، في حين بلغ التضخم في تركيا 73.5% على أساس سنوي في مايو.

وأضاف المحلل أن «المستثمرين قلقون أيضًا من أن ارتفاع أسعار النفط سيؤدي إلى تفاقم التضخم في تركيا». ويرى الرئيس التركي خلافًا للنظريات الاقتصادية التقليدية، أن أسعار الفائدة المرتفعة تعزز التضخم.

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وكان البنك المركزي أُرغم في نهاية 2021 على خفض سعر الفائدة الرئيسي من 19% إلى 14% بين سبتمبر وديسمبر، ما تسبب في انهيار العملة الوطنية.

وبلغ التضخم أعلى مستوياته في تركيا منذ ديسمبر 1998، مدفوعًا بارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وتفاقم بسبب الحرب في أوكرانيا.