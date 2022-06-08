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إسبانيا تقر قانونا لمكافحة هدر الطعام في المتاجر والمطاعم

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 يونيو 2022, 05:30 مساء
إسبانيا تقر قانونا لمكافحة هدر الطعام في المتاجر والمطاعم
عاملة صندوق في متجر سوبرماركت بمدينة ملقة الإسبانية. (أ ف ب)
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أقرت الحكومة الإسبانية، الثلاثاء، مشروع قانون يهدف إلى الحد من هدر الطعام من خلال فرض غرامات على المطاعم ومحلات السوبرماركت التي تخزن بقايا الطعام، على غرار تشريعات قائمة في فرنسا وإيطاليا. 

وقال وزير الغذاء لويس بلاناس بعد اجتماع لمجلس الوزراء «هذه أداة قانونية رائدة لمنع التبذير» في السلسلة الغذائية، من المنتجين إلى المستهلكين، ما يؤدي إلى خسائر مالية ويؤثر على البيئة. وأضاف «في عالم لا يزال فيه الجوع وسوء التغذية موجودين للأسف، هذه أمور تؤثر على ضمير الجميع»، بحسب «فرانس برس».

خفض 1.3 مليون طن من الطعام والشراب 
ويسعى مشروع القانون الذي سيتعين مناقشته في البرلمان، لخفض 1.3 مليون طن من الطعام والشراب يجري إلقاؤها في إسبانيا كل عام، ما يعادل خسارة تعادل 250 يورو (266 دولارًا) للفرد، وبحسب الأرقام الحكومية.  بموجب التشريع الجديد، سيتعين على كل من محلات السوبرماركت والمطاعم إيجاد طرق لتوزيع بقايا الطعام على المنظمات غير الحكومية وبنوك الطعام. 

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وفي الحالات التي على سبيل المثال، أصبحت الفاكهة شديدة النضج بحيث يتعذر بيعها، يجب استخدامها لصنع المربى أو العصائر، أو في الحالات التي لم تعد صالحة للاستهلاك البشري، يجب استخدامها في أغذية الحيوانات أو تحويلها إلى سماد.

 «دوغي باغ»، وهي حاويات مجانية
ولتجنب الهدر، سيتعين على المطاعم أيضا تزويد العملاء بعلب تُعرف باسمها الإنجليزي «دوغي باغ»، وهي حاويات مجانية لأخذ بقايا طعامهم إلى المنزل، وهي ممارسة غير شائعة في إسبانيا.  ويحدد مشروع القانون غرامات على عدم الامتثال، تتراوح من 2001 يورو إلى 60 ألف يورو. 

وقال بلاناس إن الهدف يكمن في إقرار قانون «يرفع الوعي» بشأن هدر الطعام. ولن تكون الأسر الخاصة عرضة للعقوبات، لكنها ستُستهدف بحملات توعية.

واعتمدت دول أخرى مثل إيطاليا وفرنسا بالفعل قوانين في السنوات الأخيرة لمكافحة هدر الطعام. وتماشيا مع الأهداف التي وضعتها الأمم المتحدة، التزم الاتحاد الأوروبي بالحد من هدر الطعام بمقدار النصف لدى الشركات والمستهلكين بحلول العام 2030.

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