أسعار النفط ترتفع مع توقعات بتراجع مخزونات الخام الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط

صعدت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، مع توقعات بتراجع مخزونات النفط الأميركية، وزيادة الطلب على الوقود خلال الصيف.

وارتفعت العقود الآجلة لخام «برنت» لشهر أغسطس 21 سنتا أو 0.2% إلى 120.79 دولار للبرميل، وبلغ خام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي لشهر يوليو 119.75 دولار للبرميل، مرتفعا 34 سنتا، أو 0.3%، حسب وكالة «فرانس برس».

وتوقع محللون استطلعت «رويترز» آراءهم، هبوطا في مخزونات الخام الأميركية، رغم أن مخزونات البنزين ونواتج التقطير قد ترتفع.

ومع ذلك، أظهرت أرقام من معهد البترول الأميركي أن مخزونات الخام والمنتجات النفطية الأميركية ارتفعت الأسبوع الماضي. وستعلن إدارة معلومات الطاقة الأميركية عن مستويات المخزون الأسبوع الماضي، اليوم الأربعاء.

وفي غضون ذلك، لا تزال الإمدادات العالمية من النفط الخام والمنتجات النفطية شحيحة، مما يعزز هوامش ربح الديزل لشركات التكرير الآسيوية إلى مستويات قياسية، حيث تعيق العقوبات الغربية الصادرات من روسيا المنتج الرئيسي.

توقعات بارتفاع أسعار النفط إلى 150 دولارا للبرميل

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «ترافيجورا» لتجارة السلع الأساسية العالمية إن أسعار النفط قد تصل قريبا إلى 150 دولارا للبرميل وترتفع هذا العام.

وتعمل معظم المصافي على مستوى العالم قرب أقصى طاقتها؛ لتلبية الطلب المتزايد بعد التعافي من جائحة فيروس «كورونا» المستجد، وتعويض الإمدادات الروسية المفقودة.

ويقدر محللو «جي بي مورغان» أن روسيا خفضت ما بين 500 ألف إلى 700 ألف برميل يوميا من صادرات المنتجات النفطية، لأنها تجد الآن وقود التسويق أصعب من تسويق النفط الخام.