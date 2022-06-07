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تراجع أسعار القمح مع تقدم موسم الحصاد في الصين

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 يونيو 2022, 12:06 مساء
تراجع أسعار القمح مع تقدم موسم الحصاد في الصين
سنابل قمح. (الإنترنت)
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تراجعت أسعار العقود الآجلة للقمح، لمعظم شهور التسليم المقبلة في تعاملات بورصة شيكاغو للسلع، بفضل موسم الحصاد في الصين، أكبر مستهلك للقمح في العالم واستمرار نمو المحصول للسنة الثالثة على التوالي في أستراليا أحد أكبر مصدري القمح في العالم.

ونقلت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء عن وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية القول، إن الصين جمعت 55% من محصول موسم الشتاء حتى أمس، وهو ما يعني تحقيق هذه النسبة قبل يومين من الموعد الذي حققته في العام الماضي، مضيفة أن تقارير الأرصاد تشير إلى أن الأحوال الجوية ستكون مناسبة لموسم الحصاد. وكانت الفيضانات غير المعتادة في فصل الخريف قد أثارت المخاوف بشأن الإنتاج وعززت توقعات الاستيراد.

وارتفعت مساء أمس أسعار العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو بأكثر من 5%، بعدما سجلت أكبر خسائر أسبوعية لها منذ شهرين.

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وبحسب المحلل الاقتصادي في مجموعة كومنولث بنك أوف أستراليا، توبين جوري، فإن الهجمات الصاروخية الروسية على ميناء ميكوليف الروسي الذي يعتبر أحد أهم موانئ تصدير الحبوب في أوكرانيا أسهم في ارتفاع الأسعار.

ورغم ذلك تراجعت الأسعار اليوم بنسبة 1% إلى 10.83 دولار لكل بوشل تسليم يوليو المقبل، كما تراجعت أسعار الذرة بسبب الظروف الجوية المواتية في مختلف مناطق الزراعة بالولايات المتحدة مما يعزز الآمال في محصول وفير.

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