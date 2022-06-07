أسعار النفط ترتفع مع مؤشرات حول تعافي الطلب في الصين

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد توقعات بانتعاش الطلب في الصين، مع تخلص ثاني أكبر اقتصاد في العالم من قيود صارمة لمواجهة انتشار فيروس «كورونا» المستجد، ووسط شكوك في أن زيادة الإنتاج المستهدفة من قبل منتجي «أوبك بلس» ستخفف من شح المعروض.

وزادت العقود الآجلة لخام «برنت» 76 سنتا أو 0.6% إلى 120.27 دولار للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي 83 سنتا أو 0.7% إلى 119.33 دولار للبرميل، ووصل المؤشر القياسي إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 120.99 دولار الإثنين، حسب وكالة «رويترز».

وعادت بكين وشنغهاي، المركز التجاري، إلى طبيعتيهما في الأيام الأخيرة بعد شهرين من الإغلاق المؤلم لوقف تفشي متغير «أومكرون»، ورفع حظر المرور وفتحت المطاعم.

وقالت المحللة في «سي إم سي ماركتس»، تينا تينغ، إنه يمكن رصد زيادة الطلب على الوقود في الصين مع عودة السيارات إلى الطرق في المدن الكبرى، وعودة الموانئ تدريجيا إلى العمل الطبيعي.