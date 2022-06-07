Atwasat

أسعار النفط ترتفع مع مؤشرات حول تعافي الطلب في الصين

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 يونيو 2022, 08:18 صباحا
أسعار النفط ترتفع مع مؤشرات حول تعافي الطلب في الصين
حفارات تعمل بقطاع النفط، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد توقعات بانتعاش الطلب في الصين، مع تخلص ثاني أكبر اقتصاد في العالم من قيود صارمة لمواجهة انتشار فيروس «كورونا» المستجد، ووسط شكوك في أن زيادة الإنتاج المستهدفة من قبل منتجي «أوبك بلس» ستخفف من شح المعروض.

وزادت العقود الآجلة لخام «برنت» 76 سنتا أو 0.6% إلى 120.27 دولار للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي 83 سنتا أو 0.7% إلى 119.33 دولار للبرميل، ووصل المؤشر القياسي إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 120.99 دولار الإثنين، حسب وكالة «رويترز».

وعادت بكين وشنغهاي، المركز التجاري، إلى طبيعتيهما في الأيام الأخيرة بعد شهرين من الإغلاق المؤلم لوقف تفشي متغير «أومكرون»، ورفع حظر المرور وفتحت المطاعم.

وقالت المحللة في «سي إم سي ماركتس»، تينا تينغ، إنه يمكن رصد زيادة الطلب على الوقود في الصين مع عودة السيارات إلى الطرق في المدن الكبرى، وعودة الموانئ تدريجيا إلى العمل الطبيعي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بلعيد: الدستور التونسي الجديد سيخلو من المرجعية الإسلامية

بلعيد: الدستور التونسي الجديد سيخلو من المرجعية الإسلامية
في مقابلة خاصة عبر «WTV».. رادان غاسانين يكشف علاقته بإدارة الأهلي بنغازي وحلمه لقيادة المنتخب الليبي

في مقابلة خاصة عبر «WTV».. رادان غاسانين يكشف علاقته بإدارة الأهلي بنغازي وحلمه ...
بلينكن: التقارير حول «سرقة» روسيا للقمح الأوكراني «موثوقة»

بلينكن: التقارير حول «سرقة» روسيا للقمح الأوكراني «موثوقة»
«المركزي»: 11.1 مليار دولار قيمة استخدامات النقد الأجنبي منذ بداية العام

«المركزي»: 11.1 مليار دولار قيمة استخدامات النقد الأجنبي منذ بداية العام
نجل موريس أودان: «الحقيقة» حول جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر أهم من الاعتذار

نجل موريس أودان: «الحقيقة» حول جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر أهم من ...
إردوغان: تركيا لن ترفع معدلات الفائدة في مواجهة التضخم الهائل

إردوغان: تركيا لن ترفع معدلات الفائدة في مواجهة التضخم الهائل
تصاعد الغضب في دول عربية.. مقاطعة بضائع هندية حيال تصريحات «معادية للإسلام»

تصاعد الغضب في دول عربية.. مقاطعة بضائع هندية حيال تصريحات «معادية للإسلام»
3 مباريات في انطلاق نهائيات ليبيا لكرة السلة.. الإثنين

3 مباريات في انطلاق نهائيات ليبيا لكرة السلة.. الإثنين
كاركاتير حليم - فوائد غياب الدستور

كاركاتير حليم - فوائد غياب الدستور
إنفلونزا الطماطم تهاجم أطفال الهند

إنفلونزا الطماطم تهاجم أطفال الهند
شاهد .. ميسي يسجل خماسية تاريخية تقود الأرجنتين لاكتساح إستونيا

شاهد .. ميسي يسجل خماسية تاريخية تقود الأرجنتين لاكتساح إستونيا
نادال يقر أنه لا يستطيع الاستمرار في اللعب بعد التتويج بـ«رولان غاروس»

نادال يقر أنه لا يستطيع الاستمرار في اللعب بعد التتويج بـ«رولان غاروس»
كاركاتير خيري - تواصل اجتماعي!

كاركاتير خيري - تواصل اجتماعي!
استنكار عربي ضد تصريحات «معادية للإسلام» لمسؤولة بالحزب الحاكم في الهند

استنكار عربي ضد تصريحات «معادية للإسلام» لمسؤولة بالحزب الحاكم في الهند
السفيرة البريطانية تعلن إعادة الافتتاح الرسمي للسفارة في ليبيا الليلة

السفيرة البريطانية تعلن إعادة الافتتاح الرسمي للسفارة في ليبيا الليلة
لماذا تزداد عمليات إطلاق النار في الولايات المتحدة مع ارتفاع درجات الحرارة؟

لماذا تزداد عمليات إطلاق النار في الولايات المتحدة مع ارتفاع درجات الحرارة؟
في ذكرى رحيل الزواوي.. فيلسوف أضحك الليبيين وأبكاهم

في ذكرى رحيل الزواوي.. فيلسوف أضحك الليبيين وأبكاهم
بعد «نزاع الذهب» قرب الحدود الليبية.. تشاد تقدم مهلة يوما واحدا لنزع سلاح المدنيين

بعد «نزاع الذهب» قرب الحدود الليبية.. تشاد تقدم مهلة يوما واحدا لنزع سلاح ...
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
استمرار الفوضى في النقل البريطاني مع إضراب وإلغاء رحلات وتأخيرها
استمرار الفوضى في النقل البريطاني مع إضراب وإلغاء رحلات وتأخيرها
إردوغان: تركيا لن ترفع معدلات الفائدة في مواجهة التضخم الهائل
إردوغان: تركيا لن ترفع معدلات الفائدة في مواجهة التضخم الهائل
إيلون ماسك يهدد بسحب عرض شراء «تويتر»
إيلون ماسك يهدد بسحب عرض شراء «تويتر»
منظمة السياحة العالمية: ارتفاع عدد السياح في العالم ثلاثة أضعاف في الربع الأول من 2022
منظمة السياحة العالمية: ارتفاع عدد السياح في العالم ثلاثة أضعاف ...
«المركزي السوداني» يصدر ورقة نقدية جديدة بقيمة 1000 جنيه
«المركزي السوداني» يصدر ورقة نقدية جديدة بقيمة 1000 جنيه
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بايدن يلجأ لقانون من حقبة الحرب الباردة لحل أزمة نقص حليب الأطفال
بايدن يلجأ لقانون من حقبة الحرب الباردة لحل أزمة نقص حليب ......
البنك الدولي سيخصص 12 مليار دولار للأمن الغذائي في الأشهر الـ15 المقبلة
البنك الدولي سيخصص 12 مليار دولار للأمن الغذائي في الأشهر ......
اليابان وأميركا والهند وأستراليا ستستثمر 50 مليار دولار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
اليابان وأميركا والهند وأستراليا ستستثمر 50 مليار دولار في ......
روسيا تعلن أنها ستسدد ديونها الخارجية بالروبل
روسيا تعلن أنها ستسدد ديونها الخارجية بالروبل...
الرئاسة الفرنسية: يمكن التوصل إلى اتفاق لتجاوز تحفظ المجر على حظر أوروبي على النفط الروسي
الرئاسة الفرنسية: يمكن التوصل إلى اتفاق لتجاوز تحفظ المجر ......
المزيد
أسعار النفط ترتفع مع مؤشرات حول تعافي الطلب في الصين
أسعار النفط ترتفع مع مؤشرات حول تعافي الطلب في الصين...
بلينكن: التقارير حول «سرقة» روسيا للقمح الأوكراني «موثوقة»
بلينكن: التقارير حول «سرقة» روسيا للقمح الأوكراني «موثوقة»...
ديون تونس ترتفع إلى نحو 106 مليارات دينار
ديون تونس ترتفع إلى نحو 106 مليارات دينار...
«المركزي السوداني» يصدر ورقة نقدية جديدة بقيمة 1000 جنيه
«المركزي السوداني» يصدر ورقة نقدية جديدة بقيمة 1000 جنيه...
منظمة السياحة العالمية: ارتفاع عدد السياح في العالم ثلاثة أضعاف في الربع الأول من 2022
منظمة السياحة العالمية: ارتفاع عدد السياح في العالم ثلاثة ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط