ديون تونس ترتفع إلى نحو 106 مليارات دينار

القاهرة - بوابة الوسط

وصل الدين العام التونسي إلى 105.7 مليار دينار (35.01 مليار دولار) بنهاية مارس الماضي، وذلك بزيادة 8.6% مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2021، حسب «وريترز».

وتوقعت الحكومة التونسية في أوائل العام الجاري أن يرتفع حجم الدين العمومي للبلاد مع نهاية 2022، ليمثل 82.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضافت أن حجم الدين العمومي لتونس سيرتفع مع نهاية العام إلى 114.1 مليار دينار (39.77 مليار دولار) مقابل 107.8 مليار دينار مع نهاية العام 2021 مما يشكل زيادة تفوق 6 مليارات دينار.

كما أشارت التوقعات إلى انخفاض خدمة الدين متوسط وطويل المدى بنحو 3.8% خلال 2022، مما يعادل 560 مليون دينار؛ لتهبط إلى 14.3 مليار دينار مقارنة بالعام 2021 في وقت تسدد فيه تونس نحو 13 قسطًا تتصل بقروض محلية وخارجية.