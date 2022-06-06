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إردوغان: تركيا لن ترفع معدلات الفائدة في مواجهة التضخم الهائل

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 يونيو 2022, 06:57 مساء
إردوغان: تركيا لن ترفع معدلات الفائدة في مواجهة التضخم الهائل
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. (الإنترنت)
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أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوعان، الإثنين، أن حكومته تعارض رفع معدلات الفائدة حتى مع بلوغ التضخم أعلى مستوياته منذ قرابة 25 عامًا.

وقال إردوغان، في خطاب متلفز عقب الاجتماع الأسبوعي لحكومته، إن «هذه الحكومة لن ترفع معدلات الفائدة. بل بالعكس ستخفضها»، بحسب «فرانس برس».

اجتماع المصرف المركزي التركي 
ويعقد المصرف المركزي التركي، اجتماعه المقبل الخاص بالسياسات النقدية في 23 يونيو. غير أن تصريحات إردوغان جاءت في أعقاب بيانات رسمية أظهرت بلوغ التضخم في مايو نسبة 73.5%، وهو أعلى معدل له منذ 1998.

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ويعتبر الرئيس إردوغان، وخلافًا للنظريات الاقتصادية التقليدية، أن أسعار الفائدة المرتفعة تعزز التضخم بدلًا عن السيطرة عليه. ويعاني الاقتصاد التركي منذ العام الماضي تراجعًا كبيرًا مع ممارسة إردوغان، الذي يسعى للفوز بولاية جديدة في انتخابات العام الماضي، ضغوطًا على البنك المركزي لخفض معدلات الفائدة.

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