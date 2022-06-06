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باستثناء الصين.. واشنطن تعلق الرسوم الجمركية للألواح الشمسية من عدة دول آسيوية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 يونيو 2022, 04:35 مساء
باستثناء الصين.. واشنطن تعلق الرسوم الجمركية للألواح الشمسية من عدة دول آسيوية
ألواح طاقة شمسية. (الإنترنت)
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سيعلق الرئيس الأميركي جو بايدن، الإثنين، الرسوم الجمركية لواردات الألواح الشمسية من كمبوديا وماليزيا وتايلاند وفيتنام، إنما ليس من الصين، لمدة سنتين، في وقت تسعى الولايات المتحدة لتعزيز إنتاج الطاقة النظيفة، وفق ما أعلن البيت الأبيض.

وستفعِّل إدارة بايدن «قانون الإنتاج الدفاعي» لتسريع الإنتاج المحلي، وستستخدم مشتريات الحكومة الفدرالية لرفع الطلب، على ما أظهرت وثيقة، وفق «فرانس برس».

وأعلن الرئيس الأميركي، في 23 مايو، أنه يدرس مسألة خفض الرسوم الجمركية على السلع الصينية، داعيًا منظمة «أوبك» لزيادة إنتاج النفط في الوقت الذي يواجه فيه موجة تضخم كبيرة في الولايات المتحدة.

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وأوضح بايدن، بشأن خفض الرسوم الجمركية على الصين، «أفكر في الأمر، لم نفرض أيًا من تلك الرسوم.. فرضتها الإدارة السابقة وهي قيد الدراسة»، وذلك خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، بحسب وكالة «رويترز».

مبادرة التجارة الأميركية-التايوانية
وأعلنت الولايات المتحدة وتايوان، الأربعاء، بدء محادثات تجارية ثنائية في تحدٍ لبكين التي تعتبر الجزيرة إحدى مقاطعاتها وترفض السماح لها بإقامة علاقات رسمية مع دول أجنبية. 

وقالت ممثلة التجارة الأميركية في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، إن نائبتها سارة بيانكي، والوزير التايواني جون دينغ، أطلقا خلال لقاء عبر الإنترنت، الثلاثاء: «مبادرة التجارة الأميركية-التايوانية للقرن الحادي والعشرين، بهدف تطوير طرق ملموسة لتعميق» علاقاتهما الاقتصادية والتجارية.

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