الليرة التركية تتراجع لأدنى مستوى منذ ديسمبر بعد تصريح وزير المالية عن الفائدة

القاهرة - بوابة الوسط

تراجع سعر صرف الليرة التركية، اليوم الإثنين، لأدنى مستوى منذ ديسمبر الماضي، بعدما أشار وزير الخزانة والمالية، نور الدين نباتي، إلى استمرار البلاد في اتباع سياسة نقدية فضفاضة بشكل مفرط.

ووفقا لبيانات وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، فقد تراجعت الليرة بـ0.7% إلى 16.5660 ليرة لكل دولار عند التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، وهو أسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

- الليرة التركية عند أدنى مستوى منذ ديسمبر.. والأتراك يحتمون بالذهب

وفي ظل الارتفاع الكبير للتضخم واتساع عجز عجز الحساب الجاري، فإن سياسة البنك المركزي بشأن الفائدة تضع الليرة تحت ضغط، جعلها تفقد نحو 20% من قيمتها في مقابل الدولار هذا العام.

ونقلت جريدة «ميليت» التركية اليوم عن نباتي القول، إن بلاده لا تفكر في خفض أسعار الفائدة، ولا رفعها على المدى القريب» متوقعا أن يتراوح معدل التضخم في تركيا بنهاية العام الحالي بين 48 و49%.

وكانت أسعار المستهلكين ارتفعت في مايو بـ73.5% على أساس سنوي، في أسرع وتيرة منذ 1998.