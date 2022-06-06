تراجع تدفقات ضخ الغاز الروسي لأوروبا

القاهرة - بوابة الوسط

تراجعت تدفقات الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا عبر خط أنابيب نورد ستريم، مطلع الأسبوع، ومن المتوقع أن تظل عند مستويات أقل من المعتاد خلال اليوم الإثنين.

ووفقا لبيانات نقلتها وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، فإن التدفقات عبر نورد ستريم لألمانيا سجلت نحو 68 غيغاوات/ الساعة عند السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

وكانت التدفقات أمس الأول الجمعة، عند 71 إلى 73 غيغاوات/الساعة، عبر الخط ذاته، وعند 66 إلى 69 غيغاوات/الساعة عند التاسعة من صباح السبت.

أما خط «يامال-أوروبا»، فيتواصل ضخ الغاز فيه باتجاه الشرق، من ألمانيا إلى بولندا، وهو عكس اتجاه الضخ الطبيعي.

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وفيما يتعلق بالغاز المار عبر أوكرانيا، فستستقبل الشبكة الأوكرانية اليوم 40 مليون متر مكعب من الغاز الروسي، عبر نقطة عبور سودجا، ولن يجرى ضخ غاز عبر نقطة عبور سوخرانوفكا.

وتجدر الإشارة إلى أن ضخ الغاز الروسي لأوكرانيا متراجع منذ 11 مايو، عندما أعلنت السلطات الأوكرانية خروج نقطة سوخرانوفكا عن العمل، بعدما قالت سلطات التشغيل إنها فقدت السيطرة على بنى تحتية ذات صلة، كونها موجودة في مناطق احتلتها روسيا.