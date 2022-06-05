رئيس الوزراء الأسترالي يصل إندونيسيا لتعزيز العلاقات التجارية والتعاون في البنى التحتية والطاقة

القاهرة - بوابة الوسط

وصل رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي الأحد، إلى جاكرتا في زيارة تستمر ثلاثة أيام في إندونيسيا بعدما تعهّد تعميق التعاون بين البلدين.

وزيارة ألبانيزي لإندونيسيا هي أول زيارة ثنائية له منذ أصبح رئيسًا لوزراء أستراليا في 23 مايو. ومن المقرر أن يلتقي ألبانيزي، برفقة عدد من الوزراء منهم وزيرة الخارجية بيني وونغ، الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو الإثنين، بحسب «فرانس برس».

إحياء العلاقات التجارية وتعزيز التعاون

وقال ألبانيزي في بيان صحفي قبل بدء رحلته «إندونيسيا هي إحدى أقرب جيراننا، لذلك التزمت زيارتها بأسرع وقت ممكن». وتابع «أتطلّع إلى بناء المزيد من العلاقات بيننا، بما في ذلك إحياء علاقتنا التجارية وتعزيز التعاون على صعيد المناخ والبنى التحتية والطاقة».

وقالت وونغ في وقت سابق إن الحكومة الأسترالية الجديدة ستعطي أولوية أكبر لدول جنوب شرق آسيا وخصوصًا إندونيسيا. وكان سكوت موريسون آخر رئيس حكومة أسترالي يزور إندونيسيا، في العام 2019.

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وأشار مدير قسم شرق آسيا والمحيط الهادئ في وزارة الخارجية الإندونيسية سانتو دارموسومارتو، في مؤتمر صحفي الخميس، إلى أنه أصبح تقليدًا أن يخص رئيس الوزراء الأسترالي الجديد، أندونيسيا التي تتمتع بأكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، بزيارته الأولى إلى الخارج.

ولفت إلى أن المحادثات خلال الزيارة ستركّز على التعافي الاقتصادي في فترة ما بعد الجائحة وعلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين إندونيسيا وأستراليا وهي اتفاقية تجارية جرى التصديق عليها في 2020 ولكن لم تُطبّق بالكامل بسبب تفشي «كوفيد-19».

وسيبحث المسؤولون أيضًا في قمة مجموعة العشرين لهذا العام والتي ترأسها إندونيسيا. وأشار توكو ريزاسياه، الخبير في العلاقات الدولية من جامعة بادجادجاران، خلال حديث مع وكالة «فرانس برس» الأحد، إلى أن «العلاقات الأسترالية-الإندونيسية يمكنها أن تكون مضطربة ومتأرجحة».

غواصات تعمل بالطاقة النووية

وقال إن العلاقات بين الدولتين قد تكون في خطر إذا دفعت أستراليا جارتها نحو الاصطفاف أو «أجبرتها على أن تكون جزءًا من اتفاق أوكوس» الأمني المبرم العام الماضي بين أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة لتزويد البحرية الأسترالية غواصات تعمل بالطاقة النووية.

وكانت إندونيسيا من بين الدول الآسيوية التي عبرت عن مخاوف حيال اتفاق «أوكوس»، إذ حذّر وزير خارجيتها ريتنو مرسودي من أنه قد يؤدي إلى سباق تسلح نووي في المنطقة.

وأستراليا جزء أيضًا من تحالف «كواد» الرباعي للحوار الأمني، الهادف إلى مواجهة تصاعد نفوذ الصين العسكري في منطقة آسيا-المحيط الهادئ.

لكن إندونيسيا تفضل عدم الانحياز عندما يتعلق الأمر بالمنافسة بين القوى العظمى. وبلغت قيمة المبادلات التجارية بين أستراليا وإندونيسيا 12.3 مليار دولار بين 2018 و2019.