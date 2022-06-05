فرنسا تبحث عن بدائل للنفط الروسي خلال «محادثات» مع الإمارات

القاهرة - بوابة الوسط

تجري فرنسا «محادثات» مع الإمارات لإيجاد بدائل للنفط الروسي الذي فرض عليه حظر أوروبي، على ما ذكر وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، الأحد.

وفي تصريح لإذاعة «أوروبا 1» وقناة «سي نيوز» أكد لومير أن «المحادثات جارية بالفعل مع الإمارات»، موضحًا أن باريس تبحث عن «بدائل لواردات الغاز أو الديزل من روسيا»، بحسب «فرانس برس».

الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا

وأقر الاتحاد الأوروبي، الجمعة، رسميًا الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا من أجل تجفيف منابع تمويل حربها ضد أوكرانيا. وسيؤثر الحظر التدريجي على ثلثي المشتريات الأوروبية، بعد أن قررت ألمانيا وبولندا بمفردهما وقف عمليات التزود عبر خط «دروغبا» بحلول نهاية العام، وستتأثر وفق الأوروبيين الواردات الروسية بأكثر من 90%.

وفي هذا السياق، قال لومير إن أبو ظبي يمكن أن تكون «على الأقل بديلًا موقتًا للنفط والديزل الروسيين». وفي وقت سابق الأحد، أكد مفوض السوق الداخلية في الاتحاد الأوروبي تييري بريتون على «أوروبا 1» أنه «بعد ذلك، سيتعين أيضًا، وأنا أستعد لذلك، التخلي عن الغاز» الروسي، مشيرًا إلى الزيادة المرجوة في واردات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة وقطر.

ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء

وأدت الحرب إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، مما أثر بشدة على توقعات النمو في فرنسا. وأضاف وزير الاقتصاد أن الحكومة الفرنسية ستعيد النظر في توقعاتها للنمو، التي تبلغ حاليًا 4%، معتبرًا أنه «من الواضح مع الحرب في أوكرانيا والتضخم، سيؤثر ذلك على التوقعات».

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إلا أن النمو سيكون «إيجابيًا في العام 2022»، وفق تقديرات لومير، محيلًا إعلان التوقعات الجديدة إلى ما بعد الانتخابات التشريعية.