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الكويت: إنتاج النفط والغاز يسير بشكل طبيعي ولم يتأثر بالزلزال

القاهرة - بوابة الوسط السبت 04 يونيو 2022, 01:06 مساء
الكويت: إنتاج النفط والغاز يسير بشكل طبيعي ولم يتأثر بالزلزال
منشآت نفطية في مصفاة الأحمدي في الكويت. (أرشيفية: أ ف ب)
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أكدت شركة نفط الكويت، عدم تأثر منشآتها الخاصة بتشغيل مرافق إنتاج النفط والغاز، نتيجة الزلزال الذي حدث فجر اليوم السبت، مشيرة إلى أن إنتاج النفط والغاز يسير بشكل طبيعي حاليًا.

وقالت الشركة، في بيان صحفي اليوم، إن جميع المنشآت النفطية مزودة بأجهزة استشعار تعمل ذاتيًا عند تعرضها لأي هزة أرضية كإجراء وقائي وحسب أنظمة السلامة المعتمدة في الشركة، وهذا أدى إلى توقفها عن العمل فترة بسيطة كإجراء احترازي وعادت جميعها للعمل بصورة طبيعية بعد اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د. ب. أ».

- زلزال بقوة 5 درجات يضرب الكويت دون وقوع أضرار

وكانت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل، بمعهد الكويت للأبحاث العلمية، سجلت فجر اليوم زلزالًا بقوة خمس درجات على مقياس ريختر جنوب غرب الأحمدي.

وأعلنت قوة الإطفاء العام الكويتية، أن إدارة العمليات المركزية لم تسجل أي أضرار جراء الزلزال.

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