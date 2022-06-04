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منظمات أميركية غير حكومية تسعى لتعطيل استحواذ إيلون ماسك على «تويتر»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 04 يونيو 2022, 12:31 مساء
منظمات أميركية غير حكومية تسعى لتعطيل استحواذ إيلون ماسك على «تويتر»
هاتف محمول يظهر على شاشته حساب إيلون ماسك عبر «تويتر» فيما تظهر في الخلفية صورة للملياردير بواشنطن, 14 إبريل 2022. (أ ف ب)
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وحّدت منظمات أميركية غير حكومية، تُعنى بحقوق الإنسان، جهودها سعيًا إلى الحؤول دون شراء الملياردير إيلون ماسك، «تويتر»، خشية أن يسمح بنشر محتويات تحض على الكراهية والعنف على المنصة.

وقالت المديرة التنفيذية لجمعية «أكاونتبل تيك»، نيكول غيل، في بيان الجمعة، «إذا لم نمنع هذه العملية، فسوف يوفر (ماسك) منبرًا للغوغائيين والمتطرفين، الذين (...) يحرضون على الكراهية والعنف والمضايقة»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وتسعى هذه الجمعية التي تنظم حملات لمحاسبة الشركات الرقمية الكبيرة إلى الضغط، بالتعاون مع نحو 12 جمعية أخرى، على السلطات والمساهمين والمعلنين.

ودعت الجمعيات المعنية الجهات الناظمة لأن «تدرس بتمعّن»، المشروع المثير للجدل لرئيس شركة تيسلا، الذي يعاني مشاكل عدة أصلًا مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.

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يعتزم تحالف الجمعيات، حض المساهمين أيضًا على التحرك، ملاحظًا أن هؤلاء «أصبحوا ضعفاء جدًا»، بسبب «سلوك إيلون ماسك العشوائي».

وذكّرت الجمعيات بأن سهم تيسلا «فقد نحو ثلث قيمته»، منذ بداية أبريل الماضي.

ومن التقلبات إعلان ماسك في منتصف مايو الماضي، تعليق صفقة الاستحواذ على «تويتر»، لقاء 44 مليار دولار في انتظار الحصول على ضمانات بشأن الحسابات الوهمية، ليعود عن تصريحه هذا بعد بضع ساعات.

وفي نهاية مايو، رفع مساهمو«تويتر» دعوى على إيلون ماسك، اتهموه فيها بالتلاعب بالسوق لتوفير المال لعملية الاستحواذ، ثم كشفت هيئة الأوراق المالية والبورصات أنها طلبت من ماسك في مطلع أبريل، تقديم إيضاحات حول أسباب تأخره في الإبلاغ عن شرائه ملايين الأسهم في «تويتر».

حشد تأييد العلامات التجارية
وتأمل الجمعيات غير الحكومية أيضًا، في حشد تأييد العلامات التجارية التي تحرص على إبقاء المحتوى معتدلًا، لكي تتوافر بيئة ملائمةً لإعلاناتها.

وأوضحت الجمعيات أن حملتها «ستسعى إلى جعل الصفقة غير مجدية ماليًا من خلال استهداف معلني تويتر الرئيسيين الذين يعتبرون ضروريين لإيرادات الشركة».

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