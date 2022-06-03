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بعد لقائه بوتين.. رئيس السنغال مطمئن بشأن أزمة الحبوب في أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 03 يونيو 2022, 07:42 مساء
بعد لقائه بوتين.. رئيس السنغال مطمئن بشأن أزمة الحبوب في أفريقيا
لقاء بين الرئيسين الروسي والسنغالي في العام 2018، (الإنترنت)
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أعلن الرئيس السنغالي، ماكي سال، اليوم الجمعة، أنه خرج مطمئنا إثر لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد أن أعرب له عن مخاوفه حيال أثر الأزمة الغذائية الناجمة عن الهجوم الروسي في أوكرانيا، على أفريقيا.

وقال سال، في ختام هذا اللقاء في سوتشي بجنوب روسيا «نخرج من هنا مطمئنين جدا ومسرورين جدا بمحادثاتنا»، مضيفا أنه وجد الرئيس الروسي «ملتزما ومدركا أن أزمة العقوبات تتسبب بمشاكل خطيرة للاقتصادات الضعيفة مثل الاقتصادات الأفريقية»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف سال، الذي تشغل بلاده رئاسة الاتحاد الأفريقي حاليا، أن بوتين تطرق إلى «عدة وسائل لتسهيل التصدير، أما عبر ميناء أوديسا» الذي يجب ان تنزع الألغام منه او عبر «ميناء ماريوبول» الذي استأنف العمل في الآونة الأخيرة مع سيطرة موسكو على المدينة، أو حتى «عبر الدانوب» أو بيلاروسيا.

سال: أفريقيا ضحية الأزمة الروسية - الأوكرانية
في مستهل اللقاء طلب سال الذي يرافقه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي التشادي موسى فكي محمد، من الرئيس بوتين أن «يدرك» بأن أفريقيا «ضحية» هذا الوضع.

- الرئيس السنغالي يؤكد لبوتين أن أفريقيا «ضحية» للنزاع في أوكرانيا

وتخشى الأمم المتحدة «مجاعة» لا سيما في دول إفريقية كانت تستورد أكثر من نصف القمح الذي تحتاج إليه من أوكرانيا او من روسيا في حين لا يمكن لأي سفينة الخروج من مرافئ أوكرانيا بسبب النزاع.

من جهته لم يتطرق بوتين إلى هذا الموضوع في الشق العلني من اللقاء. وذكر في المقابل بـ«الدعم» الذي كان يقدمه الاتحاد السوفياتي للدول الافريقية «في نضالها ضد الاستعمار»، مشيدا بتطور العلاقات الروسية - الأفريقية.

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