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تراجع طفيف في أسعار الأغذية عالميا.. والقمح يواصل ارتفاعه

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 03 يونيو 2022, 05:36 مساء
تراجع طفيف في أسعار الأغذية عالميا.. والقمح يواصل ارتفاعه
حقول تختبر فيها أنواعا مختلفة من الحبوب بما في ذلك القمح الشتوي بالقرب من قرية فولستنفلدبروك البافارية، في جنوب ألمانيا، 31 مايو 2022. (أ ف ب)
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أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، الجمعة، أن أسعار الغذاء العالمية، تراجعت بشكل طفيف في مايو للشهر الثاني على التوالي، باستثناء أسعار القمح التي واصلت ارتفاعها.

وبعد ارتفاع قياسي في مارس بسبب الحرب في أوكرانيا، انكمش مؤشر الفاو لأسعار الغذاء الذي يتتبع التغير الشهري في الأسعار الدولية لسلة من المنتجات الغذائية الأساسية، بنسبة 0.6% تحت تأثير انخفاض سعر الزيوت النباتية، بحسب وكالة «فرانس برس».

وبعد 100 يوم من النزاع الذي زعزع استقرار الأسواق وسلاسل التوريد في جميع أنحاء العالم، وصل مؤشر منظمة الأغذية والزراعة إلى 157.4 نقطة، مع زيادة بنسبة 22.8% سُجلت على مدى عام واحد منذ مايو 2021، بحسب المنظمة.

5.6% زيادة في سعر القمح
وسجل القمح، وهو سلعة استراتيجية، زيادة بنسبة 5.6% في مايو، وهي زيادة مرتبطة بشكل خاص «بإعلان حظر على صادرات الهند، ومخاوف بشأن ظروف المحاصيل في العديد من البلدان المصدرة الرئيسية»، وانخفاض في توقعات إنتاج الحبوب في أوكرانيا.

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وعلى مدار عام واحد، شهد سعر القمح الذي تبلغ حصة تصدير روسيا وأوكرانيا منه 30% من التجارة العالمية، ارتفاعا بنسبة 56.2%.

وانخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة للزيوت النباتية في الوقت نفسه بنسبة 3.5%، تحت تأثير انخفاض أسعار زيت النخيل أو عباد الشمس أو فول الصويا أو بذور الكانولا، «ويرجع ذلك جزئيا إلى رفع حظر إندونيسيا المؤقت على تصدير زيت النخيل».

وقال كبير الاقتصاديين في الفاو ماكسيمو توريرو كولين، «إن القيود على الصادرات تولد حالة من عدم اليقين في السوق، ويمكن أن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وزيادة تقلبات السوق».

وتتوقع الفاو كذلك ولأول مرة منذ أربع سنوات انخفاض إنتاج الحبوب عالميا إلى 2.7 مليار طن، أي أقل بمقدار 16 مليون طن من الإنتاج القياسي المقدر العام 2021.

وتتوقع أيضا أن تنخفض أسعار الذرة أكثر من غيرها، يليها القمح والأرز، بينما سيرتفع إنتاج الشعير والذرة الرفيعة، وتستند هذه التوقعات على حالة المحاصيل المزروعة وتلك المتوقع زراعتها.

40% انخفاضا في إنتاج أوكرانيا من القمح
ومن المتوقع أن تشهد أوكرانيا انخفاضا في إنتاجها من القمح، بنسبة 40% خلال موسم 2022-2023، وأن تنخفض صادراتها بمقدار النصف إلى حوالي 10 ملايين طن، وفقا لجمعية الحبوب الأوكرانية.

أما محصول الذرة فيتوقع أن ينخفض بنسبة 30%، مع قدرة تصدير متوقعة تبلغ 15 مليون طن.

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