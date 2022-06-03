الرئيس السنغالي يؤكد لبوتين أن أفريقيا «ضحية» للنزاع في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

طلب رئيس الاتحاد الأفريقي، الرئيس السنغالي، ماكي سال، الجمعة، من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن «يدرك» بأن الدول الأفريقية «ضحية» للنزاع في أوكرانيا على خلفية المخاوف من أزمة غذائية عالمية.

وقال في سوتشي بجنوب روسيا في مستهل اللقاء «لقد جئت للقائك لكي أطلب منك أن تدرك، بأن بلداننا هي ضحية لهذه الأزمة على الصعيد الاقتصادي»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وتخشى الأمم المتحدة «مجاعة» لا سيما في دول أفريقية، كانت تستورد أكثر من نصف القمح الذي تحتاجه من أوكرانيا أو من روسيا، في حين لا يمكن لأي سفينة الخروج من مرافئ أوكرانيا بسبب النزاع.

- السيسي يبحث مع الرئيس السنغالي مواجهة التنظيمات الإرهابية في منطقة الساحل

وأكد سال أن الدول الإفريقية تعاني من تداعيات الهجوم الروسي على أوكرانيا، في حين أن «غالبية الدول الإفريقية تجنبت إدانة روسيا»، خلال عمليتي التصويت في الأمم المتحدة، وأنه مع «آسيا والشرق الأوسط وكذلك أميركا اللاتينية، فضل قسم كبير من البشرية» البقاء بمنأى عن النزاع.

وكشف الرئيس السنغالي أن التوترات في القطاع الغذائي الناجمة عن النزاع تفاقمت بسبب العقوبات الغربية التي تؤثر على الشبكة اللوجستية والتجارية والمالية لروسيا، داعيا بالتالي إلى إبقاء القطاع الغذائي «خارج العقوبات» التي يفرضها الغربيون ردا على الهجوم العسكري الروسي.

لم يعد لدينا إمكانية الوصول إلى الحبوب

وقال الرئيس السنغالي إن «العقوبات ضد روسيا تسببت بمزيد من المعاناة، لم يعد لدينا إمكانية الوصول إلى الحبوب التي تصدر من روسيا، لكن خصوصا الأسمدة.. هذا طرح تهديدات جدية للأمن الغذائي في القارة».

من جهته، لم يتطرق بوتين إلى هذا الموضوع في الشق العلني من اللقاء، مؤكدا «الدعم» الذي كان يقدمه الاتحاد السوفيتي للدول الأفريقية «في نضالها ضد الاستعمار»، مشيدا بتطور العلاقات الروسية-الأفريقية.

ويزور ماكي سال روسيا على خلفية المخاوف من أزمة غذائية عالمية بعدما أدى الهجوم الروسي على أوكرانيا، إلى شلل الصادرات الغذائية من عملاقي الزراعة.

وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الحبوب التي تجاوزت ما كانت عليه إبان الربيع العربي العام 2011، وأعمال الشغب بسبب نقص الغذاء عام 2008.

وكان الكرملين أعلن سابقا أن بوتين يريد الاستفادة من فرصة اللقاء، لكي يعطي ماكي سال «شرحا وافيا عن رؤيته للوضع بشأن الحبوب الأوكرانية».

وأضاف أن أوكرانيا والغربيين هم المسؤولون عن الأزمة الغذائية التي ترتسم.