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ارتفاع أسعار النفط وسط تفاؤل بزيادة الإنتاج

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 03 يونيو 2022, 09:11 صباحا
ارتفاع أسعار النفط وسط تفاؤل بزيادة الإنتاج
حفارات تعمل بقطاع النفط. (أرشيفية: الإنترنت)
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واصلت أسعار النفط منحى الصعود، الخميس، بعدما سجلت العقود الآجلة للنفط الأميركي 116.87 دولارا للبرميل عند التسوية، مرتفعة بـ1.61 دولار أو 1.40%.

وسجلت العقود الآجلة لبرنت 117.61 دولارا للبرميل عند التسوية، مرتفعة بـ 1.32 دولار أو 1.14%. في غضون ذلك، قال مصدر في «أوبك+» إن من المرجح جدا أن توافق المجموعة على زيادة إنتاج النفط في حدود 600 ألف برميل يوميا في يوليو المقبل، وهو ما يتخطى الزيادات الشهرية السابقة البالغة 432 ألف برميل يوميا، حسب وكالة «رويترز»،

ويأتي الحديث عن زيادة الإنتاج فيما تراجعت مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، مع استمرار الطلب في تجاوز العرض، وتراجع مخزونات الخام التجارية حتى مع دخول مزيد من الاحتياطيات الاستراتيجية إلى السوق.

- «أوبك بلس» ستزيد إنتاج النفط خلال الصيف للحد من ارتفاع الأسعار

تراجع مخزونات النفط في أميركا
وتراجعت مخزونات الخام 5.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 27 مايو  إلى 414.7 مليون برميل مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» بانخفاض بواقع 1.3 مليون برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن الانخفاض يأتي رغم إفراج الحكومة الأميركية عن أكثر من خمسة ملايين برميل من الاحتياطيات، في الأسبوع الماضي، وارتفاع صافي واردات الخام بمقدار 83 ألف برميل يوميا.

وأضافت إدارة معلومات الطاقة أن استهلاك مصافي التكرير تراجع بمقدار 236 ألف برميل يوميا، الأسبوع الماضي، ما أدى إلى انخفاض معدل الاستخدام الإجمالي 0.6 نقطة مئوية إلى 92.6% على الصعيد الوطني مع اقتراب موسم السفر الصيفي في الولايات المتحدة.

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