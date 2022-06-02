أوروبا تحظر عقود التأمين على سفن تنقل النفط الروسي

القاهرة - بوابة الوسط

نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول في الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، قوله إن حزمة العقوبات السادسة التي فرضها التكتل على روسيا، تشمل حظرا فوريا على عقود التأمين الجديدة على السفن التي تحمل النفط الروسي.

وأضاف المسؤول أن حزمة العقوبات التي جرى الموافقة عليها اليوم الخميس تتضمن إنهاء عقود التأمين الحالية على تلك السفن بشكل تدريجي على مدى ستة أشهر.

وتابع: «إنه إنهاء تدريجي لتأمين السفن على مدى ستة أشهر. يتم احتسابها من تاريخ دخول حزمة العقوبات حيز التنفيذ، هذا يخص العقود القائمة فقط. يتم حظر العقود الجديدة على الفور».