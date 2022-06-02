«أوبك بلس» ستزيد إنتاج النفط خلال الصيف للحد من ارتفاع الأسعار

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الدول المنتجة للنفط في مجموعة «أوبك بلس» اليوم الخميس، عن زيادة أكبر مما كان متوقعا في إنتاجها هذا الصيف في محاولة للحد من ارتفاع الأسعار منذ بداية الحرب في أوكرانيا.



وقال التحالف في بيان إن ممثلي الدول الثلاث عشرة الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركاءهم العشرة (أوبك بلس) اتفقوا على تعديل إنتاج يوليو بزيادة 648 ألف برميل يوميًا، مقارنة بـ 432 ألف برميل حددت في الأشهر السابقة. وشدد البيان على أهمية استقرار الأسواق وتوازنها، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس».

هل استجاب «أوبك بلس» لدعوة بايدن؟

والإثنين الماضي، دعا الرئيس الأميركي جو بايدن «أوبك» لزيادة إنتاج النفط في الوقت الذي تواجه فيه الولايات المتحدة موجة تضخم كبيرة.

وفي أوائل مايو، اتفقت المملكة العربية السعودية وروسيا ومنتجو النفط الرئيسيون الآخرون في «أوبك بلس»، على زيادة هامشية أخرى في الإنتاج وذلك بمقدار 432 ألف برميل يوميا لشهر يونيو 2022.

من جانبهم، وافق ممثلو دول الاتحاد الأوروبي الـ27 اليوم الخميس على حزمة عقوبات سادسة بحق موسكو تشمل حظرا نفطيا مع بعض الاستثناءات. ورفضت المجر فرض حظر شامل على النفط الروسي.