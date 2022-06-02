مشروع لبناء خط غاز يربط نيجيريا بأوروبا مرورا بالمغرب

القاهرة - بوابة الوسط

أعطت أبوجا ضوءًا أخضر أوليًا لمشروع بناء أنبوب للغاز بين نيجيريا والمغرب يرمي إلى تزويد دول غرب أفريقيا بالغاز النيجيري، وفق ما أعلن وزير النفط النيجيري تيميبري سيلفا.

ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، تثير احتياطات الغاز في أفريقيا اهتمامًا متزايدًا؛ إذ يبحث الاتحاد الأوروبي خصوصًا عن بدائل لإمداداته من الغاز الروسي. وتوصل العاهل المغربي محمد السادس، والرئيس النيجيري محمد بخاري، إلى اتفاق على مشروع ضخم لنقل الغاز على طول الساحل الأفريقي المطلّ على المحيط الأطلسي والممتد على ثلاثة آلاف كيلومتر. وجرى توقيع اتفاق بين البلدين للمرة الأولى في 2016، وفق وكالة «فرانس برس».

وأعلن وزير النفط النيجيري تيميبري سيلفا، أن الحكومة الفدرالية أعطت موافقتها على أن تبرم الشركة النفطية النيجيرية الوطنية اتفاقًا مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لبناء أنبوب الغاز، وأوضح أن هذا المشروع لا يزال «في المرحلة الأولية للتصميم الهندسي» التي من شأنها أن تحدد تكلفته، وأضاف: «هذا هو الوقت الذي سنتحدث فيه عن التمويل».

أنبوب الغاز يمر بـ15 دولة وصولًا للمغرب وأوروبا

وسيشكل أنبوب الغاز هذا امتدادًا لأنبوب آخر ينقل الغاز من جنوب نيجيريا إلى بنين وغانا وتوغو منذ 2010.

وقال سيلفا إن «أنبوب الغاز هذا يُفترض أن يمرّ في 15 دولة في غرب أفريقيا وصولًا إلى المغرب، ومن المغرب إلى إسبانيا وأوروبا».

ويثير نقل الغاز النيجيري إلى شمال أفريقيا منذ وقت طويل اهتمامًا كبيرة بينما أجرت الجزائر خصوصًا محادثات في 2002 لإقامة مشروع مماثل يمرّ في منطقة الساحل. وتملك نيجيريا العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» احتياطات هائلة من الغاز هي الأولى في أفريقيا والسابعة على المستوى العالمي.