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موسكو تقترح تسوية أمور ديونها بشكل ثنائي مع الدائنين

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 02 يونيو 2022, 12:19 مساء
موسكو تقترح تسوية أمور ديونها بشكل ثنائي مع الدائنين
مقر المصرف المركزي الروسي في موسكو، 26مايو 2022. (أ ف ب)
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أعلنت روسيا التي سددت أخيرًا مدفوعات الفوائد على ديونها بسبب العقوبات المتراكمة عليها، الخميس، أنها مستعدة لتسوية هذا الأمر مباشرة مع الجهات الدائنة التي عبرت عن استيائها.

وقالت وزارة المالية في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، «إنها مستعدة للنظر، في حال كانت هناك أسباب لازمة، في تسوية ثنائية لكل المطالبات بشأن استيفاء التزامات الديون بموجب السندات الأوروبية روسيا-2022». ونشرت عنواني بريد إلكتروني يمكن إرسال اليهما هذه المطالبات، مؤكدة أنه سيجري «النظر في كل المطالب».

وحسب الوزارة، فإن «عددًا من حملة السندات الخارجية الروسية» يطالبونها «بدفع فوائد إضافية عن الفترة الممتدة من الموعد المحدد لتسديد هذه السندات (4 أبريل 2022) وموعد النقل الفعلي للأموال إلى أصحابها».

روسيا تتأخر في دفع ديونها
بعض الدائنين «يعتبرون التأخر في هذا الدفع الناجم فقط عن تحركات غير قانونية لوسطاء ماليين أجانب، كنتيجة للاستخدام المتعمد من قبل مصدري الأموال المقترضة بعد المهلة المحددة».

في بيان منفصل، أعلنت الوزارة أيضًا أن فرع سيتي بنك في لندن لم يعد يلعب أي دور في دفع السندات الروسية وبات يتولاها National Settlement Depository وهو هيئة روسية مركزية مسؤولة عن إيداع السندات الروسية.

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روسيا تسدد ديونها بالروبل
في نهاية مايو، أعلنت روسيا أنها ستسدد دينها الخارجي بالروبل حيث لم يعد بإمكانها القيام بذلك بالدولار بسبب العقوبات، رغم السيولة المالية الكبيرة لديها.

وتمكنت روسيا من تجنب التخلف عن السداد حتى الآن لكنها تواجه صعوبات متزايدة في تسديد ديونها مع تشديد العقوبات الغربية. ومنذ أن توقفت وكالات التصنيف المالي الدولية الرئيسية الثلاث عن تقييم روسيا، بات الأمر الآن لدى منظمة تجمع مصارف دولية كبرى (Credit Derivatives Determinations Committees) لتقيم  ما إذا كانت روسيا تتخلف عن الدفع لدائنيها.

والأربعاء، وللمرة الأولى قالت لجنة الدائنين هذه إن البلاد لم تحترم دفع الفوائد على دينها البالغة 1.9 مليون دولار مستحقة في 4 أبريل.

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