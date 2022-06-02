الصين «تعارض بشدة» المحادثات التجارية بين أميركا وتايوان

القاهرة - بوابة الوسط

نددت الصين بالمحادثات التجارية بين الولايات المتحدة وتايوان، على ما قال مسؤول في وزارة التجارة، الخميس، بعد يوم من إطلاق واشنطن مبادرة مع تايبيه تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن الناطق باسم وزارة التجارة، غاو فينغ، قوله للصحفيين: «الصين تعارض ذلك بشدة»، مضيفًا أن بكين «تعارض أي شكل من أشكال التبادلات الرسمية بين أي دولة ومنطقة تايوان الصينية».

وأمس الأربعاء، أعلنت الولايات المتحدة وتايوان بدء محادثات تجارية ثنائية في تحدٍ لبكين التي تعتبر الجزيرة إحدى مقاطعاتها وترفض السماح لها بإقامة علاقات رسمية مع دول أجنبية.

وقالت ممثلة التجارة الأميركية في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، إن نائبتها سارة بيانكي، والوزير التايواني، جون دينغ، أطلقا خلال لقاء عبر الإنترنت، الثلاثاء: «مبادرة التجارة الأميركية- التايوانية للقرن الحادي والعشرين، بهدف تطوير طرق ملموسة لتعميق» علاقاتهما الاقتصادية والتجارية.