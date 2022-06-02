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أميركا ترفع القيود على الرحلات الجوية إلى كوبا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 02 يونيو 2022, 08:10 صباحا
أميركا ترفع القيود على الرحلات الجوية إلى كوبا
سفارة الولايات المتحدة في العاصمة الكوبية هافانا، 3 مايو 2022، (ا ف ب)
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رفعت وزارة النقل الأميركية، عقوبات مفروضة على الرحلات الجوية مع كوبا في إطار إجراءات أعلنتها إدارة جو بايدن في شهر مايو الماضي، ضمن بادرة تهدئة مع الجزيرة الشيوعية.

وسيسمح القرار خصوصًا لشركات جوية أميركية بتسيير رحلات إلى مطارات أخرى غير مطار العاصمة هافانا على ما جاء في وثيقة، ومن المقرر السماح مجددًا برحلات ضمن مجموعات، حسب وكالة «فرانس برس».

وفي 16 مايو الماضي، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن رفع مجموعة من العقوبات تستهدف كوبا قريبًا وصفتها بأنها «قرارات عملية تهدف إلى الاستجابة للوضع الإنساني» في الجزيرة و«تنمية فرص اقتصادية» مع الكوبيين على ما أوضح مسؤول أميركي كبير يومها.

فإلى جانب الرحلات الجوية، تنوي الحكومة الأميركية تنفيذ برنامج علق منذ سنوات عدة، يسهل إجراءات الحصول على تأشيرات دخول وهجرة لأفراد من عائلة واحدة، ووعدت أيضًا بزيادة قدرات درس طلبات تأشيرات الدخول في هافانا.

ويفترض أن تلغي الولايات المتحدة الحدّ الأقصى المفروض على التحويلات المالية إلى كوبا، والبالغ حاليًا ألف دولار كلّ ثلاثة أشهر لكلّ مرسل ومستلم، وستسمح بإرسال أموال خارج إطار العائلة.

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