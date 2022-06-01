روسيا: نواجه صعوبات في تصدير الحبوب بسبب العقوبات على السفن

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الأربعاء، إن موسكو تواجه صعوبات في تصدير الحبوب بسبب العقوبات المفروضة على السفن.

وأضاف لافروف خلال زيارة للسعودية «نواجه أيضا مشكلات في تصدير الحبوب الروسية... فالسفن التي تنقل الحبوب الروسية تقع تحت طائلة العقوبات»، بحسب «رويترز».

ودفع غزو روسيا لأوكرانيا، وهي أيضا مصدر رئيسي للحبوب، أسعار الغذاء العالمية للارتفاع لكن روسيا تنحي باللائمة في تعطل صادراتها من الأسمدة والحبوب على العقوبات المفروضة عليها.

حل أزمة الغذاء العالمية

وأكد لافروف، الثلاثاء، أن حل أزمة الغذاء العالمية التي أثارتها حرب أوكرانيا، في أيدي الغرب وكييف.

وأدى الهجوم الروسي على أوكرانيا والعقوبات الغربية، إلى تعطل عمليات إيصال القمح وغيره من المواد الأساسية من البلدين، ما أثار القلق حيال خطر الجوع في العالم، . وقال لافروف، خلال زيارة إلى البحرين، إن الدول الغربية «تسببت بالكثير من المشاكل المصطنعة عبر إغلاق موانئها أمام السفن الروسية وتعطيل السلاسل اللوجستية والمالية».

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أضاف «عليهم التفكير جديا بما هو أهم بالنسبة إليهم: القيام بحملة علاقات عامة مرتبطة بمشكلة أمن الغذاء أو اتخاذ خطوات ملموسة لحل المشكلة».

روسيا وأوكرانيا تنتجان 30% من موارد القمح العالمية

كذلك، دعا لافروف أوكرانيا لنزع الألغام من مياهها الإقليمية للسماح بعبور السفن بشكل آمن عبر البحر الأسود وبحر آزوف، مضيفا «إذا تم حل مشكلة نزع الألغام.. ستضمن قوات البحرية الروسية مرور هذه السفن من دون عراقيل إلى المتوسط ومن ثم إلى وجهاتها». وتنتج روسيا وأوكرانيا قرابة 30% من موارد القمح العالمية.

وأفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره التركي رجب طيب إردوغان، الإثنين، بأن موسكو مستعدة للتعاون مع أنقرة لتأمين حرية الشحن من أوكرانيا، وحمّل السياسات الغربية «قصيرة النظر» مسؤولية النقص العالمي في الغذاء.