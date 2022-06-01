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روسيا: التعاون مع «أوبك بلس» لا يزال مهما لموسكو

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 يونيو 2022, 05:46 مساء
روسيا: التعاون مع «أوبك بلس» لا يزال مهما لموسكو
شعار منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، (أرشيفية: الإنترنت)
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قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الأربعاء، إن التعاون عبر مجموعة «أوبك بلس» لا يزال مهما لروسيا.

وأضاف في مؤتمر صحفي في السعودية، أحدث محطة من جولته في الشرق الأوسط، «مبادئ التعاون على هذا الأساس (أوبك بلس) محتفظة بأهميتها»، بحسب «رويترز».

وذكرت جريدة «وول ستريت جورنال»، أمس الثلاثاء، أن بعض الدول الأعضاء في (أوبك) تبحث تعليق مشاركة روسيا في اتفاق لإنتاج النفط مع حد العقوبات الغربية من قدرة موسكو على زيادة الإنتاج.

فرض حظر على النفط الروسي 
وأعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أنّ دول الاتحاد الـ27 وافقت مساء الإثنين على فرض حظر على النفط الروسي يشمل أكثر من «ثلثي» وارداتها النفطية من هذا البلد، بسبب غزوه أوكرانيا، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال ميشال إن هذا الخفض الذي سيطبّق بحلول نهاية العام «سيحرم آلة الحرب (الروسية) من مصدر تمويل ضخم» وسيمارس «ضغوطاً قصوى» على موسكو لدفعها لوقف حربها على جارتها.

شركة الغاز الروسية «غازبروم» توقف إمداداتها للدنمارك
وفي سياق أخر أعلنت شركة الطاقة الدنماركية «أورستد» إن شركة الغاز الروسية «غازبروم» ستوقف إمداداتها إلى البلاد اعتبارًا من الأول من يونيو بعدما رفضت المؤسسة الدنماركية تسديد الفواتير بالروبل.

وكشفت شركة أورستد (سابقًا دي.أو.إن.جي أي الدنماركية للنفط والغاز الطبيعي) أن «غازبروم» أبلغتها بأن إمدادات الغاز ستتوقف عند السادسة صباحًا (الرابعة ت.غ). واستبقت الشركة الدنماركية الخطوة وكشفت أنها تعمد إلى تعبئة خزاناتها في الدنمارك وألمانيا لضمان استمرارية إمداد الزبائن بالغاز، وفق وكالة «فرانس برس».

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شراء الغاز الروسي بالروبل
وسبق أن أعلنت روسيا أنها لن تقبل أن تسدَّد فواتير شحنات الغاز الطبيعي إلا بعملتها الوطنية، وقد طالبت المشترين بفتح حسابات بالروبل تحت طائلة قطع الإمدادات عنهم. وجاء المطلب الروسي ردًّا على سلسلة عقوبات غربية على موسكو بعد غزوها أوكرانيا في 24 فبراير.

وأوقفت روسيا في 21 مايو إمدادات الغاز عن جارتها فنلندا بعد أن رفضت مجموعة الطاقة «غازوم» الدفع بالروبل. وكانت موسكو قد قطعت قبل ذلك الإمدادات عن بولندا وبلغاريا.

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