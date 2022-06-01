«المالية» المصرية ترفع سعر الدولار الجمركي إلى 18.64 جنيه

القاهرة - بوابة الوسط

قررت وزارة المالية المصرية، اليوم الأربعاء، زيادة سعر الدولار الجمركي إلى 18 جنيهًا و64 قرشًا.



وقالت مصلحة الجمارك المصرية إن سعر الدولار الجمركي زاد من 17 جنيهًا خلال شهر مايو الماضي، إلى 18.64 جنيه في تعاملات اليوم الأربعاء، حسب البيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ويتحدد سعر الدولار الجمركي أمام الجنيه المصري شهريًا، بهدف تحديد قيمة السلع التي يجري استيرادها من الخارج.

وأدرجت الإدارة العامة للمعلومات بالإدارة المركزية للسياسات والإجراءات في الجمارك، الأسعار الواردة بالمنشور على شبكة الحاسبات الآلية بالمصلحة لتنفيذه والعمل به، كما جرى توزيعه على المنافذ والمناطق والموانئ الجمركية لبدء العمل به.