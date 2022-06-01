تراجع صادرات الغاز الروسي بنسبة 27.6% بين يناير ومايو 2022

القاهرة - بوابة الوسط

تراجعت صادرات الغاز الروسي بنسبة 27.6% على سنة بين يناير ومايو 2022، مقارنة بالفترة نفسها من 2021 على ما أعلنت مجموعة «غازبروم» الروسية العملاقة على خلفية المواجهة بين الروس والأوروبيين منذ غزو أوكرانيا.



وقالت المجموعة عبر تلغرام «بلغت الصادرات نحو الدول الأجنبية البعيدة (لا تشمل رابطة الدول المستقلة) 61 مليار متر مكعب أي أقل بنسبة 27.6% (23 مليار متر مكعب) من الفترة نفسها في العام 2021»، وفق وكالة «فرانس برس».

تعليق إمدادات الغاز إلى هولندا

وأعلنت مجموعة «غازبروم»، الثلاثاء، أنها علّقت إمدادات الغاز إلى هولندا بعدما رفضت شركة «غاز تيرا» الهولندية للطاقة إتمام عملية الدفع بالروبل في أعقاب غزو أوكرانيا. وقالت، في بيان، «أوقفت غازبروم بالكامل إمدادات الغاز إلى غاز تيرا نظرا لعدم إتمام الدفع بالروبل».

- روسيا توقف تدفق شحنات الغاز إلى فنلندا

وفي 21 مايو، أوقفت روسيا تدفق شحنات الغاز الطبيعي إلى فنلندا، في أعقاب خلاف أيضا مع شركة الغاز الطبيعي الروسية العملاقة «غازبروم»، يتعلق بدفع مقابل هذه الشحنات بالروبل الروسي. وسبق لروسيا قطع إمدادات الغاز عن كل من بلغاريا وبولندا لنفس السبب، وتوقفت عن استخدام خط أنابيب غاز رئيسي يمر عبر بولندا.

وبعد فرض عقوبات على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، حذر الكرملين دول الاتحاد الأوروبي من أن إمدادات الغاز الخاصة بها ستقطع إذا لم تدفع بالروبل من حسابات روسية. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده لن تقبل بدفع ثمن الشحنات إلا بعملتها الوطنية.