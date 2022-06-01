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مستوى غير مسبوق للتضخم في منطقة اليورو

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 يونيو 2022, 11:00 صباحا
مستوى غير مسبوق للتضخم في منطقة اليورو
موظف يتفحص لافتة الأسعار في محطة وقود قرب قرية أولخينغ بجنوب ألمانيا، 30 مايو 2022. (أ ف ب)
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سجل التضخم في منطقة اليورو مستوى جديدًا غير مسبوق في مايو، على وقع الحرب في أوكرانيا التي أدت إلى ارتفاع أسعار الوقود والسلع الغذائية وتهدد بانكماش الاقتصاد.

وقالت وكالة الإحصاء «يوروستات» التابعة للاتحاد الأوروبي إن أسعار الاستهلاك في الدول الـ19 المتعاملة باليورو ارتفعت بنسبة 8.1% مقارنة بالعام السابق، وبزيادة عن 7.4% المسجلة في أبريل، وفق وكالة «فرانس برس».

وراكم الارتفاع المتواصل في الأسعار الضغط على البنك المركزي الأوروبي لتسريع رفع معدلات الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من عقد. وأعلن البنك المركزي الأوروبي خططًا لرفع معدلات الفائدة في يوليو سعيًا لتخفيف الضغط على الأسعار، ومن المتوقع أن ينهي رسميًا سياساته التحفيزية المتعلقة بشراء سندات، الأسبوع المقبل في أقرب موعد.

رفع معدلات الفائدة بمنطقة اليورو
وبرفع الفائدة سيحاول البنك المركزي الأوروبي اللحاق بركب مصارف مركزية رئيسية أخرى قامت بخطوات لمواجهة التضخم الذي امتد على مستوى العالم.

ورفع الاحتياطي الفدرالي الأميركي معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس على نحو غير معتاد في مطلع مايو، فيما نفذ بنك إنجلترا زيادته الرابعة على التوالي.

وارتفعت أسعار الطاقة في مايو بنسبة 39.2% مقارنة بالعام السابق. كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 7.5%. وتسعى اقتصادات الغرب ومنها ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، لوقف اعتمادها على الطاقة الروسية ما سيؤثر أيضا على التضخم.

- المفوضية الأوروبية تخفض توقعات النمو في منطقة اليورو وترفع توقعاتها للتضخم​
- حرب أوكرانيا تنعكس سلبا على اقتصاد منطقة اليورو

الاتحاد الأوروبي يتفق على حظر تلثي النفط الروسي بنهاية العام
اتفقت دول الاتحاد الأوروبي الإثنين على حظر ثلثي النفط الروسي الذي تعتمد عليها بنهاية العام. كما تعهدت برلين ووارسو وقف وارداتهما، حتى لو لم تجبرا على ذلك، وفق مصادر أوروبية. وفي المجموع، ستتأثر 90% من صادرات النفط الروسية إلى الاتحاد الأوروبي.

وستتفاقم المخاوف إزاء نمو سلبي أو صفر نمو في أوروبا مع بيانات تظهر تراجع الاقتصاد الفرنسي بنسبة 0.2% في الربع الأول مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، في خفض للتوقعات.

وكانت المفوضية الأوروبية قد خفضت بدرجة كبيرة توقعاتها للنمو في منطقة اليورو في العام 2020 إلى 2.7%، لكنها حذرت من عدم اتضاح الافاق إلى حد كبير بسبب الحرب في أوكرانيا.

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