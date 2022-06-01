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«أورستد»: روسيا توقف إمداد الدنمارك بالغاز اعتبارا من اليوم

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 يونيو 2022, 09:35 صباحا
«أورستد»: روسيا توقف إمداد الدنمارك بالغاز اعتبارا من اليوم
رئيسة وزراء الدنمارك (يسار) مع رئيسة المفوضية الأوروبية، والمدير التنفيذي لشركة «أورستد» خارج محطة كهرباء في الدنمارك، 17 يونيو 2021. (أ ف ب)
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قالت شركة الطاقة الدنماركية «أورستد» إن شركة الغاز الروسية «غازبروم» ستوقف إمداداتها إلى البلاد اعتبارًا من الأول من يونيو بعدما رفضت المؤسسة الدنماركية تسديد الفواتير بالروبل.

وكشفت شركة أورستد (سابقًا دي.أو.إن.جي أي الدنماركية للنفط والغاز الطبيعي) أن «غازبروم» أبلغتها بأن إمدادات الغاز ستتوقف عند السادسة صباحًا (الرابعة ت.غ). واستبقت الشركة الدنماركية الخطوة وكشفت أنها تعمد إلى تعبئة خزاناتها في الدنمارك وألمانيا لضمان استمرارية إمداد الزبائن بالغاز، وفق وكالة «فرانس برس».

وجاء في بيان أصدرته «أورستد»، الثلاثاء، «بما أنه لا يوجد أنبوب لضخ الغاز بشكل مباشر من روسيا إلى الدنمارك، لن تكون روسيا قادرة على قطع إمدادات الغاز بشكل مباشر عن الدنمارك، وبالتالي سيظل من الممكن للدنمارك الاستحصال على الغاز»، وتابع البيان: «لكن، هذا الأمر يعني أنه بالنسبة إلى الدنمارك سيتعين عليها شراء كمية أكبر من الغاز من سوق الغاز الأوروبية... نعتقد أنه أمر ممكن».

- روسيا توقف تدفق شحنات الغاز إلى فنلندا
- «غازبروم» توقف صادرات الغاز الروسي إلى بولندا عبر خط أنابيب «يامال»

شراء الغاز الروسي بالروبل
وسبق أن أعلنت روسيا أنها لن تقبل أن تسدَّد فواتير شحنات الغاز الطبيعي إلا بعملتها الوطنية، وقد طالبت المشترين بفتح حسابات بالروبل تحت طائلة قطع الإمدادات عنهم. وجاء المطلب الروسي ردًّا على سلسلة عقوبات غربية على موسكو بعد غزوها أوكرانيا في 24 فبراير.

وأوقفت روسيا في 21 مايو إمدادات الغاز عن جارتها فنلندا بعد أن رفضت مجموعة الطاقة «غازوم» الدفع بالروبل. وكانت موسكو قد قطعت قبل ذلك الإمدادات عن بولندا وبلغاريا.

والثلاثاء، أعلنت شركة الطاقة الهولندية «غازتيرا» المملوكة جزئيًا للدولة أن «غازبروم» أبلغتها بأنها ستقطع إمداداتها من الغاز، الثلاثاء، للدواعي نفسها.

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