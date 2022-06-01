الخطوط القطرية مستعدة لإحالة خلافها مع إيرباص للقضاء

القاهرة - بوابة الوسط

قالت شركة الخطوط الجوية القطرية، الثلاثاء، إنها مستعدة لإحالة خلاف قانوني مع شركة إيرباص، بشأن عيوب في طبقة الطلاء الواقية الخارجية لهياكل طائرات إيه-350 عريضة البدن، إلى المحكمة.

وتقاضي الخطوط الجوية القطرية شركة صناعة الطائرات الأوروبية أمام محكمة بريطانية، وتطالب بتعويض قدره مليار دولار بعد أن أوقفت نحو 24 طائرة من طراز إيه-350، بسبب العطل التي تقول إنه يثير مخاوف تتعلق بالسلامة وهو ما تنفيه إيرباص وجهات تنظيمية أوروبية.

الخطوط القطرية تتلقى الدعم العلني من «إياتا»

وإلى الآن تبدو الخطوط القطرية وحيدة إلى حد بعيد في هذا النزاع مع استمرار شركات الطيران الأخرى في تسيير هذا الطراز من الطائرات، لكنها تلقت بعض الدعم العلني من الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» وشركة طيران الإمارات المنافسة.

- الخطوط القطرية توقف تحليق 13 طائرة «إيرباص»

ورفض قاض بريطاني الأسبوع الماضي دعاوى إجرائية من الخطوط القطرية، مما يمهد الطريق نحو محاكمة كاملة بخصوص مشكلات سطح الطائرة إيه-350 ونزاع ذي صلة بشأن قرار الشركة المصنعة للطائرة إلغاء عقد يتعلق بطائرات أصغر، وفق وكالة «رويترز».

وفي خطوة غير معتادة بنشر مقتبسات مطولة من الحكم، أشارت شركة الطيران اليوم الثلاثاء إلى أن القرار يعكس دفوعا تعتزم تقديمها في المحاكمة الرئيسية.

وتلخيصا للأدلة في الجلسات الإجرائية، أشار القاضي ديفيد واكسمان إلى أن المشكلة التي ظهرت في الأصل في طائرة واحدة في أواخر عام 2020 يمكن أن تؤثر على جميع طائرات إيه-350 بسبب اختيار المواد.

إيرباص: ليست مشكلة تتعلق بالسلامة

وتصر إيرباص على أن هذه ليست مشكلة تتعلق بالسلامة. وتقول الخطوط القطرية إنها لن تستطيع أن تعرف على وجه اليقين ما إذا كانت هذه مشكلة تتعلق بالسلامة إلى أن تقدم إيرباص تفسيرا واضحا للمشكلة.

وقالت الخطوط القطرية في بيان إنها «مستعدة لإحالة الأمر إلى المحكمة لضمان حماية حقوقها وإنه يتعين على إيرباص معالجة عيب غير مسبوق ومتفرد للغاية ويؤثر على طائراتها إيه-350 وعلى القطاع بكامله وعدة شركات طيران».

ورفضت إيرباص ما وصفته بأنه قراءة خاطئة لحكم المحكمة، الذي شهد رفض طلبات إجرائية للشركة القطرية وألزمها بتحمل معظم مصروفات إيرباص. وقالت الشركة إنها «لا تزال تفضل الحوار والحل الودي للنزاع».

وقال أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية للصحفيين في الدوحة الأسبوع الماضي «آمل أن يتم حل هذا النزاع خارج المحاكم». وإذا لم يتم التوصل إلى تسوية، وهو ما استبعد القاضي الأسبوع الماضي حدوثه في الوقت الحالي، يتجه الطرفان إلى مواجهة نادرة في محكمة في لندن بدءا من يونيو حزيران 2023.