Atwasat

الخطوط القطرية مستعدة لإحالة خلافها مع إيرباص للقضاء

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 يونيو 2022, 12:50 صباحا
الخطوط القطرية مستعدة لإحالة خلافها مع إيرباص للقضاء
طائرات تابعة للخطوط الجوية القطرية. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

قالت شركة الخطوط الجوية القطرية، الثلاثاء، إنها مستعدة لإحالة خلاف قانوني مع شركة إيرباص، بشأن عيوب في طبقة الطلاء الواقية الخارجية لهياكل طائرات إيه-350 عريضة البدن، إلى المحكمة.

وتقاضي الخطوط الجوية القطرية شركة صناعة الطائرات الأوروبية أمام محكمة بريطانية، وتطالب بتعويض قدره مليار دولار بعد أن أوقفت نحو 24 طائرة من طراز إيه-350، بسبب العطل التي تقول إنه يثير مخاوف تتعلق بالسلامة وهو ما تنفيه إيرباص وجهات تنظيمية أوروبية.

الخطوط القطرية تتلقى الدعم العلني من «إياتا»
وإلى الآن تبدو الخطوط القطرية وحيدة إلى حد بعيد في هذا النزاع مع استمرار شركات الطيران الأخرى في تسيير هذا الطراز من الطائرات، لكنها تلقت بعض الدعم العلني من الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» وشركة طيران الإمارات المنافسة.

- الخطوط القطرية توقف تحليق 13 طائرة «إيرباص»

ورفض قاض بريطاني الأسبوع الماضي دعاوى إجرائية من الخطوط القطرية، مما يمهد الطريق نحو محاكمة كاملة بخصوص مشكلات سطح الطائرة إيه-350 ونزاع ذي صلة بشأن قرار الشركة المصنعة للطائرة إلغاء عقد يتعلق بطائرات أصغر، وفق وكالة «رويترز».

وفي خطوة غير معتادة بنشر مقتبسات مطولة من الحكم، أشارت شركة الطيران اليوم الثلاثاء إلى أن القرار يعكس دفوعا تعتزم تقديمها في المحاكمة الرئيسية.

وتلخيصا للأدلة في الجلسات الإجرائية، أشار القاضي ديفيد واكسمان إلى أن المشكلة التي ظهرت في الأصل في طائرة واحدة في أواخر عام 2020 يمكن أن تؤثر على جميع طائرات إيه-350 بسبب اختيار المواد.

إيرباص: ليست مشكلة تتعلق بالسلامة
وتصر إيرباص على أن هذه ليست مشكلة تتعلق بالسلامة. وتقول الخطوط القطرية إنها لن تستطيع أن تعرف على وجه اليقين ما إذا كانت هذه مشكلة تتعلق بالسلامة إلى أن تقدم إيرباص تفسيرا واضحا للمشكلة.

وقالت الخطوط القطرية في بيان إنها «مستعدة لإحالة الأمر إلى المحكمة لضمان حماية حقوقها وإنه يتعين على إيرباص معالجة عيب غير مسبوق ومتفرد للغاية ويؤثر على طائراتها إيه-350 وعلى القطاع بكامله وعدة شركات طيران».

ورفضت إيرباص ما وصفته بأنه قراءة خاطئة لحكم المحكمة، الذي شهد رفض طلبات إجرائية للشركة القطرية وألزمها بتحمل معظم مصروفات إيرباص. وقالت الشركة إنها «لا تزال تفضل الحوار والحل الودي للنزاع».

وقال أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية للصحفيين في الدوحة الأسبوع الماضي «آمل أن يتم حل هذا النزاع خارج المحاكم». وإذا لم يتم التوصل إلى تسوية، وهو ما استبعد القاضي الأسبوع الماضي حدوثه في الوقت الحالي، يتجه الطرفان إلى مواجهة نادرة في محكمة في لندن بدءا من يونيو حزيران 2023.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«بوابة الوسط» تحاور فتاتي الملاكمة الليبية.. صباح: مهمة جدا لاكتساب الثقة بالنفس.. هبة: أشعر بوجودي على الحلبة (صور)

«بوابة الوسط» تحاور فتاتي الملاكمة الليبية.. صباح: مهمة جدا لاكتساب الثقة ...
لافروف: حل أزمة الغذاء العالمية في يد الغرب وأوكرانيا

لافروف: حل أزمة الغذاء العالمية في يد الغرب وأوكرانيا
التضحية بحق الحياة لأجل حق دستوري

التضحية بحق الحياة لأجل حق دستوري
لافروف يزور تركيا لمناقشة إنشاء «ممرات آمنة» لتصدير الحبوب الأوكرانية

لافروف يزور تركيا لمناقشة إنشاء «ممرات آمنة» لتصدير الحبوب الأوكرانية
الاتحاد الأوروبي يقرر خفض وارداته من النفط الروسي بأكثر من الثلثين

الاتحاد الأوروبي يقرر خفض وارداته من النفط الروسي بأكثر من الثلثين
شاهد في «اقتصاد بلس»: أموال ليبيا.. مخاوف من سيناريو النفط مقابل الغذاء

شاهد في «اقتصاد بلس»: أموال ليبيا.. مخاوف من سيناريو النفط مقابل الغذاء
ميسي: بنزيما يستحق الفوز بالكرة الذهبية.. ولا أهتم لتصريحات ليفاندوفسكي

ميسي: بنزيما يستحق الفوز بالكرة الذهبية.. ولا أهتم لتصريحات ليفاندوفسكي
شاهد.. المحجوب يتحدث لقناة «الوسط» عن مخرجات «اجتماع طليطلة»

شاهد.. المحجوب يتحدث لقناة «الوسط» عن مخرجات «اجتماع طليطلة»
المحجوب: إطلاق عملية عسكرية برية مدعومة بغطاء جوي في جميع مناطق الجنوب

المحجوب: إطلاق عملية عسكرية برية مدعومة بغطاء جوي في جميع مناطق الجنوب
الكهرباء: توقف إمدادات الغاز من حقل الاستقلال وفقد 600 ميغاوات من محطتي شمال بنغازي والزويتينة

الكهرباء: توقف إمدادات الغاز من حقل الاستقلال وفقد 600 ميغاوات من محطتي شمال ...
كاركاتير خيري - أرباح الدولة من «تجارة العملة»

كاركاتير خيري - أرباح الدولة من «تجارة العملة»
كيف تعيد الحرب الأوكرانية تشكيل أسواق النفط العالمية؟

كيف تعيد الحرب الأوكرانية تشكيل أسواق النفط العالمية؟
«الحرية والخوف».. جذور نشأة ثقافة السلاح في الولايات المتحدة

«الحرية والخوف».. جذور نشأة ثقافة السلاح في الولايات المتحدة
في لقاء مع الحداد.. الحراك الداعم للانتخابات البرلمانية يطالب بتجنيب طرابلس شبح الحرب

في لقاء مع الحداد.. الحراك الداعم للانتخابات البرلمانية يطالب بتجنيب طرابلس شبح ...
طالب بحكم محلي وليس إدارة محلية.. أبوعزوم اللافي لـ«الوسط»: القانون 59 يكبل عمل البلديات

طالب بحكم محلي وليس إدارة محلية.. أبوعزوم اللافي لـ«الوسط»: القانون 59 يكبل عمل ...
بعد إسبانيا والمغرب .. كيف ينجح برنامج جمع السلاح ودمج المقاتلين في ليبيا؟

بعد إسبانيا والمغرب .. كيف ينجح برنامج جمع السلاح ودمج المقاتلين في ليبيا؟
معضلة خداع البصر

معضلة خداع البصر
هل صُنع جدري القرود «بيولوجيا»؟

هل صُنع جدري القرود «بيولوجيا»؟
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
الاتحاد الأوروبي يقصي أكبر بنك روسي من نظام سويفت
الاتحاد الأوروبي يقصي أكبر بنك روسي من نظام سويفت
تعليق دائم للأعمال في مشروع «قطار المايا» الضخم في المكسيك
تعليق دائم للأعمال في مشروع «قطار المايا» الضخم في المكسيك
غازبروم الروسية تعلن تعليق إمدادات الغاز إلى هولندا
غازبروم الروسية تعلن تعليق إمدادات الغاز إلى هولندا
الإمارات وإسرائيل يوقعان أول اتفاق تجارة حرة بين الاحتلال ودولة عربية
الإمارات وإسرائيل يوقعان أول اتفاق تجارة حرة بين الاحتلال ودولة ...
مصرف «سبيربنك» الروسي يؤكد أنه «يعمل بشكل طبيعي» رغم استبعاده من نظام سويفت
مصرف «سبيربنك» الروسي يؤكد أنه «يعمل بشكل طبيعي» رغم استبعاده من ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انهيار عملة «بيتكوين».. ما سبب التراجع الذي تجاوز 50%؟
انهيار عملة «بيتكوين».. ما سبب التراجع الذي تجاوز 50%؟...
بايدن يلجأ لقانون من حقبة الحرب الباردة لحل أزمة نقص حليب الأطفال
بايدن يلجأ لقانون من حقبة الحرب الباردة لحل أزمة نقص حليب ......
البنك الدولي سيخصص 12 مليار دولار للأمن الغذائي في الأشهر الـ15 المقبلة
البنك الدولي سيخصص 12 مليار دولار للأمن الغذائي في الأشهر ......
اليابان وأميركا والهند وأستراليا ستستثمر 50 مليار دولار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
اليابان وأميركا والهند وأستراليا ستستثمر 50 مليار دولار في ......
كيف نجحت روسيا في جعل الروبل يرتفع ويصبح أفضل العملات أداءً في 2022
كيف نجحت روسيا في جعل الروبل يرتفع ويصبح أفضل العملات أداءً ......
المزيد
الخطوط القطرية مستعدة لإحالة خلافها مع إيرباص للقضاء
الخطوط القطرية مستعدة لإحالة خلافها مع إيرباص للقضاء...
مصر تحظر تداول القمح المحلي حتى نهاية أغسطس
مصر تحظر تداول القمح المحلي حتى نهاية أغسطس...
لافروف: حل أزمة الغذاء العالمية في يد الغرب وأوكرانيا
لافروف: حل أزمة الغذاء العالمية في يد الغرب وأوكرانيا...
مصرف «سبيربنك» الروسي يؤكد أنه «يعمل بشكل طبيعي» رغم استبعاده من نظام سويفت
مصرف «سبيربنك» الروسي يؤكد أنه «يعمل بشكل طبيعي» رغم ......
الإمارات وإسرائيل يوقعان أول اتفاق تجارة حرة بين الاحتلال ودولة عربية
الإمارات وإسرائيل يوقعان أول اتفاق تجارة حرة بين الاحتلال ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط