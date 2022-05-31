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مصر تحظر تداول القمح المحلي حتى نهاية أغسطس

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 31 مايو 2022, 08:14 مساء
مصر تحظر تداول القمح المحلي حتى نهاية أغسطس
محصول القمح (أرشيفية: الإنترنت)
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قال مجلس الوزراء المصري، في بيان اليوم الثلاثاء، إن مصر قررت حظر تداول القمح المحلي حتى نهاية أغسطس، وهو ما يمنع المبيعات إلى أي جهة غير الحكومة.

وتهدف الحكومة لشراء كامل المحصول من المزارعين المحليين، بينما تستهدف ستة ملايين طن من القمح المحلي هذا العام بعد أن تسببت الحرب في أوكرانيا في توقف معظم الشحنات من مناشئ البحر الأسود التي تعتمد عليها مصر، وهي أحد أكبر مستوردي القمح في العالم.

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وقال بيان مجلس الوزراء إنه سيجري «التعامل بكل حسم مع عمليات احتفاظ المواطنين بالقمح في منازلهم والامتناع عن توريده في إطار المنظومة الرسمية لتوريد الأقماح».

وأضاف: «أصدرنا قرارًا بمنع تداول القمح المحلي حتى آخر أغسطس، وأي محاولة لتوريد القمح بشكل غير قانوني سيجري مصادرته».

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