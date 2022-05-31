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مصرف «سبيربنك» الروسي يؤكد أنه «يعمل بشكل طبيعي» رغم استبعاده من نظام سويفت

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 31 مايو 2022, 11:06 صباحا
مصرف «سبيربنك» الروسي يؤكد أنه «يعمل بشكل طبيعي» رغم استبعاده من نظام سويفت
مقر مصرف «سبيربنك» الروسي. (الإنترنت)
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أكد مصرف «سبيربنك» الروسي الثلاثاء، أن استبعاده عن نظام سويفت للتحويلات المالية الدولية بناء على قرار الاتحاد الأوروبي، سيكون له تأثير محدود، إذ إن المجموعة سبق أن تعرّضت لعقوبات أخرى منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال المصرف الذي سبق أن استُهدف بعقوبات أميركية وبريطانية، في بيان «نعمل بشكل طبيعي - القيود الرئيسية سارية أصلًا»، بحسب وكالة فرانس برس.

وأضاف أن «الإقصاء من نظام سويفت لا يغيّر شيئًا في الوضع بالنسبة للمدفوعات الدولية».

استبعاد «سبيربنك» من نظام سويفت
والإثنين، اتفقت دول الاتحاد الأوروبي الـ27 خلال قمة في بروكسل،  على إقصاء «سبيربنك»، أكبر بنك في روسيا، من نظام سويفت للتحويلات المالية الدولية، وذلك في إطار حزمة سادسة من العقوبات الأوروبية على موسكو بسبب غزوها أوكرانيا.

- الاتحاد الأوروبي يقصي أكبر بنك روسي من نظام سويفت

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إن «هذه الحزمة من العقوبات تشمل إجراءات صارمة مثل إقصاء سبيربنك، أكبر بنك في روسيا، من سويفت»، وفق وكالة «فرانس برس».

و«سبيربنك» هو أكبر مصرف في روسيا إذ يهيمن على حوالي ثلث القطاع المصرفي في البلاد. وإدراج هذه المؤسسة المالية على قائمة العقوبات المفروضة على روسيا سيزيد من عزلة النظام المالي الروسي في وقت دخل فيه غزو الجيش الروسي لأوكرانيا شهره الرابع.

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