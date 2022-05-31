الإمارات وإسرائيل يوقعان أول اتفاق تجارة حرة بين الاحتلال ودولة عربية

القاهرة - بوابة الوسط

وقّعت الإمارات وإسرائيل في دبي، الثلاثاء اتفاق تجارة حرة، هو الأول من نوعه بين دولة عربية وكيان الاحتلال، بعد تطبيع العلاقات منذ أقل من عامين.

وكتب السفير الإسرائيلي لدى الإمارات أمير حايك، في تغريدة على تويتر، «مبروك»، وأرفقها بصورتين لنسختين من اتفاقية التجارة الحرة، وصورة لمجموعة من المسؤولين الإماراتيين والإسرائيليين بعيد التوقيع، بحسب وكالة فرانس برس.

وبموجب الاتفاق، سيجري «استثناء 96% من جميع السلع (من الرسوم الجمركية)، فورًا أو تدريجيًا»، حسبما أفادت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية التي اعتبرت خطوة التوقيع «تاريخية بالنسبة لعلاقاتنا الاقتصادية».

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وكانت الإمارات أول دولة خليجية وثالث دولة عربية، تطبع العلاقات مع إسرائيل، وجرى التوقيع بوساطة من الرئيس الأميركي الأسبق دونالد ترامب في سبتمبر 2020، قبل أن تطبّع البحرين والمغرب والسودان علاقاتها أيضا مع الكيان المحتل.

أربع جولات من المفاوضات

وبدأت محادثات اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين في نوفمبر الماضي، واختتمت بعد أربع جولات من المفاوضات والحوار، لا سيما يومي 21 و22 مارس في مصر بين رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وكان يتولى حينها منصب ولي عهد أبوظبي.

وتقيم إسرائيل علاقات تجارية مع مصر والأردن منذ عقود، فيما وقّعت مع المغرب في فبراير الماضي، اتفاقاً للتعاون الاقتصادي يطمح من خلاله البلدان الساعيان لتعزيز علاقاتهما إلى زيادة قيمة التبادلات التجارية بينهما أربعة أضعاف لتصل إلى نصف مليار دولار سنوياً.