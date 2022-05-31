غازبروم الروسية تعلن تعليق إمدادات الغاز إلى هولندا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مجموعة «غازبروم» الروسية، الثلاثاء أنها علّقت إمدادات الغاز إلى هولندا بعدما رفضت شركة «غاز تيرا» الهولندية للطاقة إتمام عملية الدفع بالروبل في أعقاب غزو أوكرانيا.

وقالت المجموعة الروسية العملاقة، في بيان، «أوقفت غازبروم بالكامل إمدادات الغاز إلى غاز تيرا نظرا لعدم إتمام الدفع بالروبل»، بحسب وكالة «فرانس برس».

- روسيا توقف تدفق شحنات الغاز إلى فنلندا

وفي 21 مايو، أوقفت روسيا تدفق شحنات الغاز الطبيعي إلى فنلندا، في أعقاب خلاف أيضا مع شركة الغاز الطبيعي الروسية العملاقة «غازبروم»، يتعلق بدفع مقابل هذه الشحنات بالروبل الروسي.

وبحسب ما ذكرته غازبروم، لم تستجب الشركة الفنلندية لطلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدفع مقابل شحنات الغاز بالعملة الروسية، مؤكدة توقف تدفق الغاز الروسي إلى فنلندا، قبل أن تقدم على نفس الخطوة مع هولندا.