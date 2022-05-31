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تعليق دائم للأعمال في مشروع «قطار المايا» الضخم في المكسيك

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 31 مايو 2022, 08:25 صباحا
تعليق دائم للأعمال في مشروع «قطار المايا» الضخم في المكسيك
ورشة «قطار المايا» الرابط بين منطقتي تولوم وبلايا ديل كارمن المكسيكيتين، 14 أبريل 2022، (ا ف ب)
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أكد القضاء المكسيكي، الإثنين، تعليق العمل بصورة دائمة في «قطار المايا»، وهو مشروع عام ضخم بقيمة عشرة مليارات دولار، يربط بين بلايا ديل كارمن وتولوم، في ما يعد انتصارا للمدافعين عن البيئة في هذه المنطقة السياحية.

وأعلن أحد قضاة يوكاتان عن «التعليق الدائم» للعمل على هذا الخط الممتد على 60 كيلومترا، من مساحة إجمالية تبلغ 1500 كيلومتر، على الساحل الكاريبي جنوب كانكون، وهي منطقة تجذب عشرات الآلاف من الأميركيين والأوروبيين، حسب وكالة «فرانس برس».

وأصدر القاضي حكمه هذا في استئناف قدمته مجموعة من الغواصين وعلماء الكهوف، الذين يدافعون عن البيئة الفريدة لشبه جزيرة يوكاتان المؤلفة من غابات وكهوف وآبار مياه عذبة جوفية ذات قيمة أثرية كبيرة.

واعتبر القاضي أن السلطات المكسيكية لم تحترم إجراءات تقييم الأثر البيئي قبل إطلاق الأشغال في المشروع، بحسب بيان صحفي صادر عن جمعية الدفاع من أجل «بيئة صحية». واعتمادا على «المبدأ الوقائي»، اعتبر القضاء أن هناك «خطرا داهما» قد يؤدي تنفيذ العمل إلى «ضرر لا رجوع فيه»، وفق الجمعية. ويمكن للسلطات المكسيكية استئناف هذا القرار من خلال وزارة البيئة والصندوق الوطني لتنمية السياحة.

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