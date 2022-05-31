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الاتحاد الأوروبي يخصص 9 مليارات يورو لتلبية احتياجات أوكرانيا الفورية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 31 مايو 2022, 01:42 صباحا
الاتحاد الأوروبي يخصص 9 مليارات يورو لتلبية احتياجات أوكرانيا الفورية
مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أن قادة الدول الـ27 الأعضاء في التكتل وافقوا خلال قمة في بروكسل، مساء الإثنين، على منح تسعة مليارات يورو للحكومة الأوكرانية لتغطية احتياجاتها الفورية من السيولة لإبقاء اقتصادها قائماً.

وأوضح مصدر أوروبي أن التمويل الأوروبي سيأخذ شكل «قروض طويلة الأجل» بأسعار فائدة ميسّرة، علماً بأنّ كييف حدّدت احتياجاتها للسيولة بمبلغ خمسة مليارات دولار شهرياً، وفق وكالة «فرانس برس».

كما أعلن ميشال أنّ دول الاتحاد الـ27 وافقت مساء الإثنين على فرض حظر على النفط الروسي يشمل أكثر من «ثلثي» وارداتها النفطية من هذا البلد، بسبب غزوه أوكرانيا.

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