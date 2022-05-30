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المجر تفكك شبكة لتبييض الأموال يقودها إسرائيلي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 30 مايو 2022, 08:47 مساء
المجر تفكك شبكة لتبييض الأموال يقودها إسرائيلي
مضبوطات عرضتها الشرطة المجرية بعد تفكيك شبكة لتبييض الأموال في بودابست في 30 مايو 2022 (فرانس برس)
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أعلنت الشرطة المجرية، الإثنين، تفكيك شبكة دولية لتبييض الأموال مقرها المجر ويقودها إسرائيلي، مارس عبر الإنترنت عمليات احتيال وقع ضحيتها أشخاص عدة في عشرات الدول.

44 مليون يورو
وقال المتحدث باسم الشرطة بيتر فاركاس في تصريح للصحفيين في بودابست، إن الشبكة تلقّت بالاحتيال مبالغ قدرها نحو 44 مليون يورو (47 مليون دولار)، جرى تحويلها من 94 شركة.

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والشبكة قادها إسرائيلي يبلغ 48 عامًا ومقيم في المجر، وهو واحد من خمسة مشتبه بهم، جرى توقيفهم خلال عمليات دهم منسّقة نفّذت في التاسع من مايو على الأراضي المجرية.

«تبديل الحسابات»
وقال فاركاس، خلال مؤتمر صحفي عُرضت خلاله هواتف وحواسيب محمولة و250 بطاقة وحدة تعريف المشترك (سيم)، إن العمليات الاحتيالية نفّذت بغالبيتها عبر الإنترنت، وشملت ما تطلق عليه تسمية «تبديل الحسابات» Account-switching والاستثمار في العملات المشفرة.

إلى ذلك جرى ضبط سيارات ومجوهرات. وتحدث فاركاس عن «أشخاص وُعدوا باستثمارات تدر أرباحًا كبيرة فعمدوا إلى تحويل أموال إلى أكثر من 400 حساب مصرفي احتيالي».

وأشار إلى أن المبالغ المالية «أعيد تحويلها سريعًا» إلى بلدان تقع بغالبيتها إلى الشرق من المجر، من دون تحديد وجهتها، لافتا إلى أن الشرطة تمكّنت إلى الآن من استعادة نحو 1,8 مليون يورو من أصل 44 مليونًا.

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